台南鐵路地下化延伸永康有進度了！環評10月28日審議

台南鐵路地下化僅市區8公里，列車從隧道出地面後，導致永康區康橋大道平交道因列車慢行而塞車，交通局表示下月11日就可恢復正常行駛速度，市民關切延伸永康地下化進度，預計下月完成綜規期末報告，環評10月28日審議。

賴總統出席台南地下車站通車典禮時表示，鐵路地下化第一階段後面還有2個車站（林森站和南台南站）要通車。未來地下化還要延伸到永康、新市，善化也會高架化，通通要繼續推動。

交通局表示，台南鐵路立體化延伸至永康地區計畫，由交通部鐵道局辦理綜合規劃報告階段，已完成期末報告審查，預計10月底前提報交通部審議。有關環境影響評估審議進度，業已排入10月28日由環境部召開環評審查委員會第57次會議進行審議。

交通局表示，為考量永康、台南市鐵路地下化工程之無縫接軌，南鐵地下化工程已預留與永康鐵路地下化之銜接岔口機制，後續永康段將在地下化區間與南鐵案完成銜接，未來工程所需用地範圍、原車站及新設車站站體地下化配置與出入口動線等課題，將在綜合規劃階段由鐵道局辦理規劃設計，台鐵公司及市府相關單位將共同參與研議。

交通局指出，永康鐵路立體化全長約6.72公里，預計可消除3處平交道及3座橫交陸橋，因應南科地區發展，新市、善化地區鐵路立體化可行性研究辦理階段，聁改善台鐵路廊對城市發展造成的交通阻隔，加速區域發展縫合。