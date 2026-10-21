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垃圾亂丟地主埋單議員批執法失衡 要求鎖定髒亂熱點設監視器垃圾桶

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉市議員鄭光宏（右）質詢環保局長孫意惇。記者魯永明／翻攝
嘉市議員鄭光宏（右）質詢環保局長孫意惇。記者魯永明／翻攝

嘉義市嘉油鐵馬道旁空地遭民眾亂丟垃圾，環保局發文要求地主清理，議員上午質詢環保局長孫意惇，批執法失衡，地主長期居住台北，土地上沒有建築物，現場卻堆滿飲料杯、鋁箔包及瓶瓶罐罐，垃圾來源疑與周邊運動民眾有關，市府不應只要求地主善後，卻未積極追查亂丟垃圾的行為人，建議針對髒亂熱點設置監視器及公共垃圾桶，從源頭解決問題；孫意惇表示將研議改善。

議員鄭光宏質詢，環保局16日前往鐵馬道旁空地遭民眾亂丟垃圾現場稽查，19日發文要求地主清理土地垃圾。地主收到公文後，因長期居住台北，特別聯繫他協助查看現場。鄭光宏了解後發現，該處位於紅瓦厝、重慶一街嘉油鐵馬道周邊，土地上沒有建築物，也沒有任何臨時設施，卻散落大量飲料杯、鋁箔包及瓶罐等垃圾。

鄭光宏表示，當地水上鄉公所設「請勿亂丟垃圾」警語，顯示亂丟垃圾持續一段時間。他質疑，環保局發文前3天就已派員稽查，應該進一步釐清垃圾來源，卻直接要求地主負起清理責任，形同將清潔成本轉嫁給地主，對沒有實際亂丟垃圾的人不公平。

孫意惇答詢，依廢棄物清理法，地主及土地管理人有維護土地環境責任；若能查獲實際亂丟垃圾的行為人，也可依法告發及裁處。民眾若拍攝到違規畫面，或監視器拍下丟棄行為，且能透過車牌等資訊確認身分，就能進一步追查並依法處罰。

鄭光宏認為，科技設備可協助取締亂丟垃圾行為，台北市運用AI影像辨識系統，偵測民眾開車、騎車違規丟棄垃圾。嘉市已有相關監視設備及影像辨識技術，也可評估運用在垃圾亂丟熱點，提高執法效率，讓違規者付出代價。他指出，實地巡查嘉油鐵馬道後發現，超過八成路段環境整潔，髒亂問題主要集中少數特定地點，市府應針對熱點精準管理，而非一味要求地主清理。

鄭光宏建議，除架設監視器取締違規者，還可評估在民眾經常丟棄垃圾地點設公共垃圾桶，市府安排清潔人員定期清運。他認為，過去部分公共場所撤除垃圾桶，是擔心民眾趁機丟棄家戶垃圾，但若因此讓有正常丟垃圾需求的民眾無處可丟，反而可能造成環境髒亂，要求環保局檢討現行要求地主限期改善執行方式，與觀新處協調，評估設置監視器、公共垃圾桶及定期清運等措施，兼顧地主權益與環境維護，避免讓未亂丟垃圾地主承擔清理責任成本。

嘉義市嘉油鐵馬道旁空地遭民眾亂丟垃圾，環保局發文要求地主清理，議員鄭光宏上午質詢環保局長孫意惇，批執法失衡。記者魯永明／翻攝
嘉義市嘉油鐵馬道旁空地遭民眾亂丟垃圾，環保局發文要求地主清理，議員鄭光宏上午質詢環保局長孫意惇，批執法失衡。記者魯永明／翻攝

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