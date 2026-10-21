嘉義市9個月交通違規開罰10萬筆 議員籲改善停車別讓遊客留負評

嘉義市交通違規取締與停車空間不足問題引發關注，市議員陳家平上午質詢，嘉市1至9月交通違規開單數達10萬2776張，2025年全年則有13萬多張，網路上民眾反映交通罰單過多，陳家平認為，市府應正視停車空間不足問題，與交通處跨局處合作，從增設停車位、加強事前告示等方面著手，避免遊客來嘉義市觀光，卻因停車留下負面印象。

陳家平表示，警察執勤除依法取締交通違規，也在動物救援方面展現愛心，無論協助救援貓、犬，或配合環保局處理相關案件，基層員警都提供不少協助，值得肯定。希望警局除鼓勵員警愛護動物，更應強調執勤對民眾友善態度，讓為民服務落實日常工作。警察局長陳明志答詢，員警為民服務基本職責，對有愛心有具體協助成果的案件，警局都給予嘉勉。

話鋒一轉，陳家平指出，市民反映交通及停車問題，凸顯跨局處協調的重要性。他表示，警方主要依據交通標誌、標線及民眾檢舉案件執行取締，但交通管理的目的應是維持道路順暢與交通安全，而不是讓開單數字不斷增加。今年前9個月交通違規開單已超過10萬張，2025年全年也有13萬多張，以市民人數換算，平均每2人1張，但違規外地遊客最多，違規停車件數最多。若遊客來觀光，因不熟悉當地停車規定或停車空間不足而遭開單，可能影響旅遊體驗，甚至對嘉市留下不好的印象。

他建議警局與交通處加強合作，檢討停車空間配置，研議增設停車位，並針對容易違規的路段加強標示及事前提醒，在維持交通秩序的同時，也兼顧市民與遊客的停車需求。交通管理應以改善問題為目標，從源頭解決停車空間不足及交通動線問題，透過跨局處合作，讓市民生活更便利，也讓外地遊客能安心到嘉市旅遊消費。

交通處長呂獎慧表示，鬧區停車位不足，導致有些遊客為圖方便違規停車。實際上，近幾年不斷增建地下停車場，如義昌公園等地，提供不少停車位供使用，開車遊客可利用站點遍布的YouBike接駁，避免違規停車被罰，建議用手機愛嘉義App查詢停車位，避免違停，將加強宣導。