快訊

打不起瘦瘦針？網推「窮人版猛健樂」菜單 吃5種天然食材免花大錢

台中悍女大鬧法院…她「經濟狀況富裕」 恐嚇女律師判賠8萬元

蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義市9個月交通違規開罰10萬筆 議員籲改善停車別讓遊客留負評

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市議員陳家平（右）質詢警察局長陳明志。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員陳家平（右）質詢警察局長陳明志。記者魯永明／翻攝

嘉義交通違規取締與停車空間不足問題引發關注，市議員陳家平上午質詢，嘉市1至9月交通違規開單數達10萬2776張，2025年全年則有13萬多張，網路上民眾反映交通罰單過多，陳家平認為，市府應正視停車空間不足問題，與交通處跨局處合作，從增設停車位、加強事前告示等方面著手，避免遊客來嘉義市觀光，卻因停車留下負面印象。

陳家平表示，警察執勤除依法取締交通違規，也在動物救援方面展現愛心，無論協助救援貓、犬，或配合環保局處理相關案件，基層員警都提供不少協助，值得肯定。希望警局除鼓勵員警愛護動物，更應強調執勤對民眾友善態度，讓為民服務落實日常工作。警察局長陳明志答詢，員警為民服務基本職責，對有愛心有具體協助成果的案件，警局都給予嘉勉。

話鋒一轉，陳家平指出，市民反映交通及停車問題，凸顯跨局處協調的重要性。他表示，警方主要依據交通標誌、標線及民眾檢舉案件執行取締，但交通管理的目的應是維持道路順暢與交通安全，而不是讓開單數字不斷增加。今年前9個月交通違規開單已超過10萬張，2025年全年也有13萬多張，以市民人數換算，平均每2人1張，但違規外地遊客最多，違規停車件數最多。若遊客來觀光，因不熟悉當地停車規定或停車空間不足而遭開單，可能影響旅遊體驗，甚至對嘉市留下不好的印象。

他建議警局與交通處加強合作，檢討停車空間配置，研議增設停車位，並針對容易違規的路段加強標示及事前提醒，在維持交通秩序的同時，也兼顧市民與遊客的停車需求。交通管理應以改善問題為目標，從源頭解決停車空間不足及交通動線問題，透過跨局處合作，讓市民生活更便利，也讓外地遊客能安心到嘉市旅遊消費。

交通處長呂獎慧表示，鬧區停車位不足，導致有些遊客為圖方便違規停車。實際上，近幾年不斷增建地下停車場，如義昌公園等地，提供不少停車位供使用，開車遊客可利用站點遍布的YouBike接駁，避免違規停車被罰，建議用手機愛嘉義App查詢停車位，避免違停，將加強宣導。

嘉義 議員 交通違規 開罰 警察 遊客

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉義市文化公園難停車有解 議員要市府爭取補助建地下停車場　

頭份市中山路騎樓違規停車遭鎖定檢舉 苗栗縣府曝解套方法

改善雲林斗六交通 她承諾當選1年內推動首批改善試辦

影／違停被罰求情不成男駕駛狂罵「沒水準」 當事警無奈：是日常

相關新聞

台南人真會玩！舊車站開放鐵軌拍照 大票人撿橘子復刻朱自清《背影》

台南舊火車站軌道區限時開放拍照，意外掀起「撿橘子」熱潮！台南鐵路地下化第一階段17日通車後，市府協調台鐵及交通部鐵道局，短期開放舊車站部分軌道區供民眾拍照打卡，沒想到不少人帶著橘子到場，模仿國中國文課本中的經典散文《背影》。有Threads網友開玩笑說「台南車站附近的水果店：這個月橘子銷售了26箱 你有什麼頭緒嗎」，引發網友熱議。

台南鐵路地下化造成永康1平交道塞爆 交通局曝恢復正常通車時間

台南鐵路地下化新舊軌切換，台鐵列車實施慢行措施，造成永康區康橋大道平交道遮斷時間拉長，康橋大道、正南三路及東橋一路車流頻頻回堵。交通局表示，列車自21日起逐步提速，預計11月7日起恢復正常速度運行，呼籲通過性車流提前改道。

獨／台南車站公共鋼琴爆紅！捐贈者是台南警察局前局長王文忠

台南車站地下化後新站近日啟用，公共空間內一台公共鋼琴意外成為旅客目光焦點，不少人駐足即興演奏，相關影片在網路上流傳，讓網友驚豔直呼「高手在人間」，甚至有人形容宛如南部的「國家音樂廳」。記者獨家掌握，這台鋼琴的捐贈者，正是台南市警察局前局長王文忠。這台陪伴王家三姊妹成長、見證她們學琴歲月的鋼琴，歷經約四十年後，因一段意外的緣分又落腳台南，繼續陪伴更多人。

嘉義市9個月交通違規開罰10萬筆 議員籲改善停車別讓遊客留負評

嘉義市交通違規取締與停車空間不足問題引發關注，市議員陳家平上午質詢，嘉市1至9月交通違規開單數達10萬2776張，2025年全年則有13萬多張，網路上民眾反映交通罰單過多，陳家平認為，市府應正視停車空間不足問題，與交通處跨局處合作，從增設停車位、加強事前告示等方面著手，避免遊客來嘉義市觀光，卻因停車留下負面印象。

台南藝術轉角引進麵包得來速 忠烈祠旁空間變身休憩新據點

台南市文化局今年推動公有空間活化，位在南區忠烈祠旁的「藝術轉角」擁有開闊戶外空間，又鄰近住宅區、學校及竹溪水岸園區，此次引進民間經營能量「ㄆㄤˋ的故事」健康店，整合創新「麵包得來速」服務，打造適合民眾休憩、用餐與親友相聚空間，今起試營運。

嘉義縣身障踩街嘉年華10月31日登場 翁章梁騎手搖車倡議平權

嘉義縣身心障礙人口截至今年9月達3萬7286人，占全縣總人口8%，縣府10月31日在東石鄉舉辦國際身心障礙日創意踩街嘉年華，鼓勵身障者走出戶外交流，縣長翁章梁今天騎上身障「手搖車」宣傳，盼以理解消除歧視；另也推動試辦視障友善紅綠燈蜂鳴器，提升身障者權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。