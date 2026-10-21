台南藝術轉角引進麵包得來速 忠烈祠旁空間變身休憩新據點

台南市文化局今年推動公有空間活化，位在南區忠烈祠旁的「藝術轉角」擁有開闊戶外空間，又鄰近住宅區、學校及竹溪水岸園區，此次引進民間經營能量「ㄆㄤˋ的故事」健康店，整合創新「麵包得來速」服務，打造適合民眾休憩、用餐與親友相聚空間，今起試營運。

文化局表示，竹溪是台南歷史悠久的都會型河川，忠烈祠更具有歷史空間脈絡，市府近年持續推動竹溪水環境改善，透過水質淨化、河岸整治及親水綠廊營造，逐步重現溪流生態與水岸風貌；藝術轉角的活化，正是延續這項城市環境再生方向，展現城市空間再利用的多元可能。

文化局說，此次進駐的「ㄆㄤˋ的故事」健康店，整合創新的「麵包得來速」服務，並規畫結合和洋料理、下午茶及日式麵包吃到飽等複合式體驗，今展開試營運；試營運前3天以日式麵包販售為主，其餘服務將陸續開放。

此外，經營團隊也規畫逐步拓展戶外廣場、親子休憩及活動空間，未來將導入文創小農市集與假日主題表演，讓場域從單純消費空間延伸為居民交流、親子同遊及假日休閒的生活據點，並讓空間形成具有地方特色的生活網絡。

台南市副市長葉澤山期盼，以藝術轉角為起點，逐步串聯竹溪水岸與南區生活圈，讓市民願意走進來、留下來，也讓更多人看見南區自然、人文與產業交織的城市魅力，市府也將持續關注場域營運與周邊環境整合，打造兼具休閒品質、地方特色與永續經營效益的公共生活空間。