嘉義縣身障踩街嘉年華10月31日登場 翁章梁騎手搖車倡議平權

嘉義縣身心障礙人口截至今年9月達3萬7286人，占全縣總人口8%，縣府10月31日在東石鄉舉辦國際身心障礙日創意踩街嘉年華，鼓勵身障者走出戶外交流，縣長翁章梁今天騎上身障「手搖車」宣傳，盼以理解消除歧視；另也推動試辦視障友善紅綠燈蜂鳴器，提升身障者權益。

縣長翁章梁表示，領有身心障礙證明的原因很多，每個人都可能遭逢人生變故，過去身障者多在室內舉辦同樂會，他認為應走出戶外、增加社會參與，每年選定一個鄉鎮踩街，讓不同群體交流分享，今年選在東石鄉，希望增進身障者社會融入，也提升公共建設更加完善。

翁章梁指出，他出國考察時發現，有些國家在紅綠燈設置蜂鳴器，讓視障者透過聲音辨識交通號誌，但目前在台灣仍不普及，他邀集縣府建設處研議，規畫在縣治特區及民雄鄉實驗性設置，盼由政府帶頭建立友善觀念，逐步改善身障者生活環境，讓需求獲得重視。

社會局表示，踩街路線從166縣道東石國小前出發，以東石先天宮為終點，邀請身障福利單位、兒少、新住民、老人及社區團體創意打扮，盼以踩街傳遞友善理念，減少社會刻板印象，現場設有50餘個攤位、舞台節目、無礙趣味體驗，並提供近200項好禮摸彩。

建設處長郭良江說，嘉義縣目前設有3處路口蜂鳴器，包括縣道168線及朴子七路口、祥和一路東段及太保一路口、民雄鄉台一線及長安街口，紅綠燈轉換時發出提示音，可提升視障者通行安全，目前仍為試辦階段，未來將視成效及需求再評估增設。

嘉義縣身心障礙日創意踩街嘉年華10月31日登場，縣長翁章梁今天騎上手搖車宣傳，盼以理解消除歧視。記者黃于凡／攝影

嘉義縣身心障礙日創意踩街嘉年華10月31日登場，邀請身障福利單位、兒少、新住民、老人及社區團體創意打扮踩街。記者黃于凡／攝影