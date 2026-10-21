台南鐵路地下化造成永康1平交道塞爆 交通局曝恢復正常通車時間

台南鐵路地下化新舊軌切換，台鐵列車實施慢行措施，造成永康區康橋大道平交道遮斷時間拉長，康橋大道、正南三路及東橋一路車流頻頻回堵。交通局表示，列車自21日起逐步提速，預計11月7日起恢復正常速度運行，呼籲通過性車流提前改道。

台南市交通局表示，配合台南市區鐵路地下化第一階段通車，台鐵公司自10月15日起實施列車慢行計畫，列車行經新舊鐵軌撥接處時須減速通過。目前受影響的平交道僅有永康區康橋大道平交道，其他永康沿線平交道未受影響。

交通局指出，新鋪設的軌道路基及石碴尚未完全穩固，為確保行車安全，必須限制列車在特定路段低速行駛，再依計畫逐步提升速度。自21日起，列車速度將由時速40公里提升至60公里，24日起再由時速60公里提升至80公里，預計11月7日起恢復正常速度，平交道停等時間也可望逐步縮短。

市議員朱正軒指出，列車慢行導致康橋大道平交道遮斷時間增加，汽機車大排長龍，康橋大道、正南三路及東橋一路三個方向甚至全面回堵，影響民眾通勤、接送及周邊居民日常出入。

朱正軒表示，北上列車從大橋站行駛至康橋大道平交道，時間長達4分10秒，民眾往往一等就是5分鐘，若接連遇上多班列車，三個方向的車流可能受阻十幾分鐘。

他也指出，平交道開放後，號誌會先放行康橋大道與正南三路的直行車流，再輪到東橋一路；若直行車流尚未疏散，下一班列車又接近平交道，東橋一路車輛就可能再次受阻。他強調，行車安全優先，必要的慢行措施應確實執行，但相關單位也應清楚說明原因、影響期間及交通配套，避免民眾到現場才發現壅塞，卻不知道還要等多久。

交通局表示，康橋大道平交道附近缺乏合適的南北向替代道路，經正南三路、康橋大道往返中正南路（台1線）及中山南路（台20線）的車流，多屬通過性交通，建議往西改走中華路（台1線），往東可行駛中正路（南142）。

此外，大台南智慧交通中心已將康橋大道、東橋一路等道路列入加強監控範圍，並將視交通狀況適時調整平交道前後康橋大道、東橋一路及正南三路的號誌策略與秒數，提升車流疏解效率。交通局呼籲，通過性車流可提前改走替代道路，減少平交道停等時間。