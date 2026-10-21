快訊

打不起瘦瘦針？網推「窮人版猛健樂」菜單 吃5種天然食材免花大錢

台中悍女大鬧法院…她「經濟狀況富裕」 恐嚇女律師判賠8萬元

蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

聽新聞
0:00 / 0:00

台南鐵路地下化造成永康1平交道塞爆 交通局曝恢復正常通車時間

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南鐵路地下化新舊軌切換，台鐵列車實施慢行計畫，永康區康橋大道平交道遮斷器放下停等時間增加，且升降過於頻繁，使得通過車流疏解不易，造成周邊道路(康橋大道、正南三路、東橋一路等)壅塞，交通局說明預計11月7日起恢復正常速度運行。圖／台南市交通局提供
台南鐵路地下化新舊軌切換，台鐵列車實施慢行計畫，永康區康橋大道平交道遮斷器放下停等時間增加，且升降過於頻繁，使得通過車流疏解不易，造成周邊道路(康橋大道、正南三路、東橋一路等)壅塞，交通局說明預計11月7日起恢復正常速度運行。圖／台南市交通局提供

台南鐵路地下化新舊軌切換，台鐵列車實施慢行措施，造成永康區康橋大道平交道遮斷時間拉長，康橋大道、正南三路及東橋一路車流頻頻回堵。交通局表示，列車自21日起逐步提速，預計11月7日起恢復正常速度運行，呼籲通過性車流提前改道。

台南市交通局表示，配合台南市區鐵路地下化第一階段通車，台鐵公司自10月15日起實施列車慢行計畫，列車行經新舊鐵軌撥接處時須減速通過。目前受影響的平交道僅有永康區康橋大道平交道，其他永康沿線平交道未受影響。

交通局指出，新鋪設的軌道路基及石碴尚未完全穩固，為確保行車安全，必須限制列車在特定路段低速行駛，再依計畫逐步提升速度。自21日起，列車速度將由時速40公里提升至60公里，24日起再由時速60公里提升至80公里，預計11月7日起恢復正常速度，平交道停等時間也可望逐步縮短。

市議員朱正軒指出，列車慢行導致康橋大道平交道遮斷時間增加，汽機車大排長龍，康橋大道、正南三路及東橋一路三個方向甚至全面回堵，影響民眾通勤、接送及周邊居民日常出入。

朱正軒表示，北上列車從大橋站行駛至康橋大道平交道，時間長達4分10秒，民眾往往一等就是5分鐘，若接連遇上多班列車，三個方向的車流可能受阻十幾分鐘。

他也指出，平交道開放後，號誌會先放行康橋大道與正南三路的直行車流，再輪到東橋一路；若直行車流尚未疏散，下一班列車又接近平交道，東橋一路車輛就可能再次受阻。他強調，行車安全優先，必要的慢行措施應確實執行，但相關單位也應清楚說明原因、影響期間及交通配套，避免民眾到現場才發現壅塞，卻不知道還要等多久。

交通局表示，康橋大道平交道附近缺乏合適的南北向替代道路，經正南三路、康橋大道往返中正南路（台1線）及中山南路（台20線）的車流，多屬通過性交通，建議往西改走中華路（台1線），往東可行駛中正路（南142）。

此外，大台南智慧交通中心已將康橋大道、東橋一路等道路列入加強監控範圍，並將視交通狀況適時調整平交道前後康橋大道、東橋一路及正南三路的號誌策略與秒數，提升車流疏解效率。交通局呼籲，通過性車流可提前改走替代道路，減少平交道停等時間。

台南 鐵路地下化 時間 台鐵

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

淡海輕軌24日起每日增開逾40班 最短2.5分鐘一班

增班上路 淡海輕軌尖峰最短2.5分鐘一班

台南人真會玩！舊車站開放鐵軌拍照 大票人撿橘子復刻朱自清《背影》

國1南下幼獅至楊梅路段「紫爆」…封外車道緊急高架搶修施工 回堵8公里

相關新聞

台南人真會玩！舊車站開放鐵軌拍照 大票人撿橘子復刻朱自清《背影》

台南舊火車站軌道區限時開放拍照，意外掀起「撿橘子」熱潮！台南鐵路地下化第一階段17日通車後，市府協調台鐵及交通部鐵道局，短期開放舊車站部分軌道區供民眾拍照打卡，沒想到不少人帶著橘子到場，模仿國中國文課本中的經典散文《背影》。有Threads網友開玩笑說「台南車站附近的水果店：這個月橘子銷售了26箱 你有什麼頭緒嗎」，引發網友熱議。

台南鐵路地下化造成永康1平交道塞爆 交通局曝恢復正常通車時間

台南鐵路地下化新舊軌切換，台鐵列車實施慢行措施，造成永康區康橋大道平交道遮斷時間拉長，康橋大道、正南三路及東橋一路車流頻頻回堵。交通局表示，列車自21日起逐步提速，預計11月7日起恢復正常速度運行，呼籲通過性車流提前改道。

獨／台南車站公共鋼琴爆紅！捐贈者是台南警察局前局長王文忠

台南車站地下化後新站近日啟用，公共空間內一台公共鋼琴意外成為旅客目光焦點，不少人駐足即興演奏，相關影片在網路上流傳，讓網友驚豔直呼「高手在人間」，甚至有人形容宛如南部的「國家音樂廳」。記者獨家掌握，這台鋼琴的捐贈者，正是台南市警察局前局長王文忠。這台陪伴王家三姊妹成長、見證她們學琴歲月的鋼琴，歷經約四十年後，因一段意外的緣分又落腳台南，繼續陪伴更多人。

嘉義市9個月交通違規開罰10萬筆 議員籲改善停車別讓遊客留負評

嘉義市交通違規取締與停車空間不足問題引發關注，市議員陳家平上午質詢，嘉市1至9月交通違規開單數達10萬2776張，2025年全年則有13萬多張，網路上民眾反映交通罰單過多，陳家平認為，市府應正視停車空間不足問題，與交通處跨局處合作，從增設停車位、加強事前告示等方面著手，避免遊客來嘉義市觀光，卻因停車留下負面印象。

台南藝術轉角引進麵包得來速 忠烈祠旁空間變身休憩新據點

台南市文化局今年推動公有空間活化，位在南區忠烈祠旁的「藝術轉角」擁有開闊戶外空間，又鄰近住宅區、學校及竹溪水岸園區，此次引進民間經營能量「ㄆㄤˋ的故事」健康店，整合創新「麵包得來速」服務，打造適合民眾休憩、用餐與親友相聚空間，今起試營運。

嘉義縣身障踩街嘉年華10月31日登場 翁章梁騎手搖車倡議平權

嘉義縣身心障礙人口截至今年9月達3萬7286人，占全縣總人口8%，縣府10月31日在東石鄉舉辦國際身心障礙日創意踩街嘉年華，鼓勵身障者走出戶外交流，縣長翁章梁今天騎上身障「手搖車」宣傳，盼以理解消除歧視；另也推動試辦視障友善紅綠燈蜂鳴器，提升身障者權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。