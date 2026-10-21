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獨／台南車站公共鋼琴爆紅！捐贈者是台南警察局前局長王文忠

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
常年派駐在外的前台南警察局長王文忠(後右一)，在王家留下難得的一家合影。圖／王二姐提供
常年派駐在外的前台南警察局長王文忠(後右一)，在王家留下難得的一家合影。圖／王二姐提供

台南車站地下化後新站近日啟用，公共空間內一台公共鋼琴意外成為旅客目光焦點，不少人駐足即興演奏，相關影片在網路上流傳，讓網友驚豔直呼「高手在人間」，甚至有人形容宛如南部的「國家音樂廳」。記者獨家掌握，這台鋼琴的捐贈者，正是台南市警察局前局長王文忠。這台陪伴王家三姊妹成長、見證她們學琴歲月的鋼琴，歷經約四十年後，因一段意外的緣分又落腳台南，繼續陪伴更多人。

王家二姐受訪表示，父親在今年中秋前夕過世後，母親楊雪連準備搬到台中居住，並著手整理、出售位於新竹的老家，這台陪伴三姊妹多年的鋼琴，也成了處置對象。因有親戚在扶輪社服務，家人原本只是詢問是否有人需要鋼琴，沒想到透過扶輪社協助媒合，最後竟然送進了台南車站。

王二姐說，扶輪社平時就會協助媒合捐贈鋼琴，但過去多送往偏鄉小學或教會。這台鋼琴於10月14日從新竹老家搬走，隔天便得知媒合送到台南車站，時間恰好銜接新站10月17日正式通車啟用。

王二姐轉述，媽媽楊雪連得知家裡的鋼琴要送往台南，真的覺得很有趣也很感動，因為父親王文忠當時就是在台南退休，台南是父親公職生涯的最後一站，捐贈人本來要寫媽媽的名字，後來就改寫王文忠，紀念這驚喜的緣分。

王二姐回憶，這台鋼琴是王家約40年前購入的二手史坦威鋼琴，王家三姊妹從小開始學琴，每個人都至少學琴10年，但當年因父親工作關係，常年派駐外地，家裡就由媽媽一肩扛起子女教養。楊雪連對女兒們的音樂教育相當嚴格，每周要求至少練琴30分鐘，還特別請老師到家中授課。老師一次約教一個半小時，三姊妹輪流上課半小時；平日上鋼琴課、練琴，周末則安排時間去看父親，鋼琴幾乎成了童年生活的一部分。

王家三姊妹學琴的過程，也留下不少童年趣事。王二姐說，當年大姊先開始學琴，3歲還沒學琴的自己看著姊姊彈奏也想試試，卻因為調皮，把鋼琴譜丟到地上，當時難得在家的爸爸見狀相當生氣，要求女兒把琴譜撿起來，沒想到自己個性倔強，怎麼也不肯低頭，最後竟然挨了爸爸打。她笑說，這是父親唯一一次動手打女兒，也成了家中至今難忘的往事。

這台目前放置在台南車站的史坦威鋼琴（Steinway & Sons）雖然當年是二手添購，但捐贈時保存仍相當良好。王二姐說，當年母親管得嚴，鋼琴不能亂貼貼紙，也不能碰撞損傷，才會直到今天仍保存良好。雖然三姊妹目前都沒有人從事音樂工作，但彈琴已不再只是母親要求的練習，而成了抒發情緒、放鬆心情的方式，長大後偶爾也會彈一彈，成為陪伴自己的興趣。

王二姐表示，小時候因父親常年派駐外地，在家聽到姊妹們彈琴的機會很少，反而是父親退休後在家比較清閒，趁孫子回爺奶家時彈琴，父親才得以享受琴聲。她回憶，小時候周末時間媽媽就會帶著3個女兒搭火車去找爸爸，幾乎從不間斷，父親派到哪，姊妹們周末就搭火車去爸爸，因此火車也是她們姊妹們成長階段很重要的回憶。

這幾天發現這台鋼琴很多人去彈它、使用它，看到這台鋼琴被妥善使用，吸引許多人停下腳步彈奏，讓王家人都很開心也很感動，王二姐說，沒想到父親離開後又用這美妙的方式回饋台南，跟台南又有更深的緣分。

王家人帶著退休的王文忠走訪嘉義阿里山，去看看當年父親在嘉義任職時所種下的樹。圖／王二姐提供
王家人帶著退休的王文忠走訪嘉義阿里山，去看看當年父親在嘉義任職時所種下的樹。圖／王二姐提供

王家女兒長大後，帶著退休的父親再訪台南，造訪由過去台南市警察局改建的台南美術館。圖／王二姐提供
王家女兒長大後，帶著退休的父親再訪台南，造訪由過去台南市警察局改建的台南美術館。圖／王二姐提供

台南車站的公共鋼琴，過去是前台南警察局長王文忠家裡的鋼琴，陪伴兒孫長大。圖為王文忠孫女彈琴給爺爺聽，琴架上方剛好放著王文忠當年的局長名牌。圖／王二姐提供
台南車站的公共鋼琴，過去是前台南警察局長王文忠家裡的鋼琴，陪伴兒孫長大。圖為王文忠孫女彈琴給爺爺聽，琴架上方剛好放著王文忠當年的局長名牌。圖／王二姐提供

鋼琴 台南 公共 警察

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