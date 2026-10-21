台南人真會玩！舊車站開放鐵軌拍照 大票人撿橘子復刻朱自清《背影》

台南舊火車站軌道區限時開放拍照，意外掀起「撿橘子」熱潮！台南鐵路地下化第一階段17日通車後，市府協調台鐵及交通部鐵道局，短期開放舊車站部分軌道區供民眾拍照打卡，沒想到不少人帶著橘子到場，模仿國中國文課本中的經典散文《背影》。有Threads網友開玩笑說：「台南車站附近的水果店：這個月橘子銷售了26箱，你有什麼頭緒嗎？」，引發網友熱議。

台南市政府交通局表示，舊車站軌道區開放至10月26日，每日上午10時至下午5時30分供民眾體驗，若遇下雨或地面濕滑則暫停開放。由於活動難得，吸引民眾把握機會走進過去無法進入的區域，留下與百年鐵道合影的紀念。

隨著開放消息傳出，現場也出現有趣的打卡方式。朱自清的散文《背影》描寫父親穿過鐵道、爬上月台替兒子買橘子的經典場景，不少人因此聯想到課文內容，乾脆帶著橘子到舊車站，試圖重現經典畫面，讓原本的鐵道體驗多了幾分趣味。

有網友在Threads上分享現場影片，並開玩笑以「台南車站附近的水果店：這個月橘子銷售了26箱，你有什麼頭緒嗎？」來形容這波熱潮。貼文曝光後，網友紛紛留言，有人笑說：「如果當年朱自清老爸帶的是榴槤……」也有人驚訝表示：「我比較驚訝竟然還那麼多人記得那篇課文。」還有網友笑稱：「忽然台南各大賣場的橘子賣得更好了」，甚至有人直接替作家朱自清發聲：「朱自清：我怎麼突然被這麼多人關愛。」。

交通局提醒，開放範圍為原古蹟車站第一、第二月台之間的鐵軌股道，民眾須依指定出入口及現場人員指示進出，並小心鐵軌與道碴。活動僅供靜態拍照打卡，禁止跑跳、破壞或移動鐵路設施，也不得擅自跨越開放區域，以確保參觀安全。