廟方無償提供用地60年 鹽水義中里活動中心今動工

台南市鹽水區義中里活動中心今上午舉行動土儀式，預計明年底前完工，特別的是，土地由當地普照宮無償提供使用60年，市府表示，政府資源有限，民間力量無窮，感謝廟方無私奉獻。

鹽水區義中里活動中心，預計興建3層樓鋼骨建物，一樓為活動中心約84坪，二樓為多功能教室約80坪，3樓架設太陽能光電板，總樓地板面積約177坪，工期365日曆天，總經費3570萬元。典禮由岸內國小舞獅團隊帶來精彩舞獅表演，以磅礡氣勢為開工揭開序幕，現場氣氛熱烈。

台南市長黃偉哲、民政局長李芳林、鹽水區長陳文琪、市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、王宣貿及多名里長今上午出席動土儀式。黃偉哲致詞時特別感謝普照宮無償提供土地使用權60年，謝謝普照宮主委翁文昭協助，讓地方期盼已久活動中心得以順利興建，展現宗教團體回饋社會、公私協力造福地方精神。

陳文琪也說，完工啟用後，將結合里民活動空間、關懷據點及多功能教室，成為兼具居民情感交流、各類學習與關懷據點的多功能處所。

台南市鹽水區義中里活動中心今動工，預計明年底完工。記者謝進盛／翻攝