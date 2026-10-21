快訊

LINE將淘汰舊版APP！11月4日起這些手機不能傳訊息

「市長挺誰，我沒說」引熱議 北市民政局長回應：這是輔選最高境界

薔琵颱風進逼恐影響候選人號次抽籤 若宣布停班停課將順延

聽新聞
0:00 / 0:00

廟方無償提供用地60年 鹽水義中里活動中心今動工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市鹽水區義中里活動中心今動工，預計明年底完工。記者謝進盛／翻攝
台南市鹽水區義中里活動中心今動工，預計明年底完工。記者謝進盛／翻攝

台南市鹽水區義中里活動中心今上午舉行動土儀式，預計明年底前完工，特別的是，土地由當地普照宮無償提供使用60年，市府表示，政府資源有限，民間力量無窮，感謝廟方無私奉獻。

鹽水區義中里活動中心，預計興建3層樓鋼骨建物，一樓為活動中心約84坪，二樓為多功能教室約80坪，3樓架設太陽能光電板，總樓地板面積約177坪，工期365日曆天，總經費3570萬元。典禮由岸內國小舞獅團隊帶來精彩舞獅表演，以磅礡氣勢為開工揭開序幕，現場氣氛熱烈。

台南市長黃偉哲、民政局長李芳林、鹽水區長陳文琪、市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、王宣貿及多名里長今上午出席動土儀式。黃偉哲致詞時特別感謝普照宮無償提供土地使用權60年，謝謝普照宮主委翁文昭協助，讓地方期盼已久活動中心得以順利興建，展現宗教團體回饋社會、公私協力造福地方精神。

陳文琪也說，完工啟用後，將結合里民活動空間、關懷據點及多功能教室，成為兼具居民情感交流、各類學習與關懷據點的多功能處所。

台南市鹽水區義中里活動中心今動工，預計明年底完工。記者謝進盛／翻攝
台南市鹽水區義中里活動中心今動工，預計明年底完工。記者謝進盛／翻攝

台南市鹽水區義中里活動中心今動工，土地由當地普照宮無償提供使用60年，黃偉哲（右四綠色背心者）等人入廟參拜，感謝廟方慷慨協助。
台南市鹽水區義中里活動中心今動工，土地由當地普照宮無償提供使用60年，黃偉哲（右四綠色背心者）等人入廟參拜，感謝廟方慷慨協助。

教室 土地 黃偉哲 台南

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

創校逾百年首建活動中心！台中追分國小斥資1.3億啟用 新地標亮麗登場

全台第一大鎮補上運動拼圖！南投砸5.5億蓋運動館今動土 拚2029年完工

台南中營國小北棟教室啟用 師生歡喜優質學習環境

嘉義縣砸5.6億補足海線長照缺口 布袋200床住宿式長照機構動土

相關新聞

台南人真會玩！舊車站開放鐵軌拍照 大票人撿橘子復刻朱自清《背影》

台南舊火車站軌道區限時開放拍照，意外掀起「撿橘子」熱潮！台南鐵路地下化第一階段17日通車後，市府協調台鐵及交通部鐵道局，短期開放舊車站部分軌道區供民眾拍照打卡，沒想到不少人帶著橘子到場，模仿國中國文課本中的經典散文《背影》。有Threads網友開玩笑說「台南車站附近的水果店：這個月橘子銷售了26箱 你有什麼頭緒嗎」，引發網友熱議。

獨／台南車站公共鋼琴爆紅！捐贈者是台南警察局前局長王文忠

台南車站地下化後新站近日啟用，公共空間內一台公共鋼琴意外成為旅客目光焦點，不少人駐足即興演奏，相關影片在網路上流傳，讓網友驚豔直呼「高手在人間」，甚至有人形容宛如南部的「國家音樂廳」。記者獨家掌握，這台鋼琴的捐贈者，正是台南市警察局前局長王文忠。這台陪伴王家三姊妹成長、見證她們學琴歲月的鋼琴，歷經約四十年後，因一段意外的緣分又落腳台南，繼續陪伴更多人。

廟方無償提供用地60年 鹽水義中里活動中心今動工

台南市鹽水區義中里活動中心今上午舉行動土儀式，預計明年底前完工，特別的是，土地由當地普照宮無償提供使用60年，市府表示，政府資源有限，民間力量無窮，感謝廟方無私奉獻。

授粉期遇豪雨 雲林花生減收 農糧署認災損將補助

近期天氣炎熱無雨，雲林許多花生田卻傳出嚴重災情，花生一株株拔起，發現明顯結果不良，農糧署等單位昨前往產地會勘，有農民說因八月受粉期接連豪雨沖刷，致外表完好卻不結果，減收多達八成；經勘查認定屬延遲性災損，將由各公所加速啟動天然災害救助作業。

安平再生水廠二期開工 「協助產業取得穩定水源」

台積電持續於南科園區擴廠，台南市長黃偉哲昨主持「安平再生水廠第二期六萬公噸擴增工程」開工動土典禮，目前水廠每天供應三點七五萬公噸再生水，二期預計明年七月完工，屆時每日可再增二點二五萬公噸，成為台南單一供水量能最大的再生水廠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。