授粉期遇豪雨 雲林花生減收 農糧署認災損將補助

近期天氣炎熱無雨，雲林許多花生田卻傳出嚴重災情，花生一株株拔起，發現明顯結果不良，農糧署等單位昨前往產地會勘，有農民說因八月受粉期接連豪雨沖刷，致外表完好卻不結果，減收多達八成；經勘查認定屬延遲性災損，將由各公所加速啟動天然災害救助作業。

目前正值花生採收期，立委張嘉郡、丁學忠接獲許多農民反映花生出現嚴重結莢不良，昨會同虎尾鎮長林嘉弘、土庫鎮長陳特凱、北港鎮長蕭美文，與農糧署中區副分署長徐惠瑩、台南農業改良場分場長陳俊仁等人前往會勘。

有農民說，花生成長期約三個多月，今年八月下旬連續豪雨，當時花生正值開花授粉期，因受雨沖刷，使結莢率大減，原本結果飽滿的花生，因受粉率低，多數結莢均低於十顆，不過雨水豐沛使花生田看起來都長得肥碩，實際拔起後結果寥寥可數，心血全泡湯，農民們又擔心外觀完好卻「敗絮其中」，看不出災損，會無法獲天災補助。

張嘉郡說，顯然落花生結莢過低是受八月下旬豪雨影響，建議認定此為致災原因。

經現勘確認符合延遲性災損標準，張嘉郡說，目前落花生的救助為每公頃三萬六千元，農民若發現結莢不良災損，應盡速向公所通報，至於八月已經完成通報的農民，若還有延遲性災損，可由公所認定即可補足災損補助程序。