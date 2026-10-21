安平再生水廠二期開工 「協助產業取得穩定水源」

台積電持續於南科園區擴廠，台南市長黃偉哲昨主持「安平再生水廠第二期六萬公噸擴增工程」開工動土典禮，目前水廠每天供應三點七五萬公噸再生水，二期預計明年七月完工，屆時每日可再增二點二五萬公噸，成為台南單一供水量能最大的再生水廠。

南市水利局指出，近年積極推動再生水建設，其中永康再生水廠為全台首座供應高科技產業製程用水的公共再生水廠，目前永康、安平、仁德三座再生水廠已穩定供水，每天合計供水量能達六點一萬公噸，隨著永康及安平擴增工程推動，預計明年全市每天再生水供水量可達八點八萬公噸。

黃偉哲主持安平第二期擴增工程動土，他說，台南雖擁有曾文烏山頭、南化等重要水庫，然而農業灌溉及產業發展均有龐大用水需求，過去高科技產業發展時常面臨缺水、電、土地、人才及人力「五缺」挑戰，會持續擴充再生水供應量能，協助產業取得更穩定、多元的用水來源。

水利局表示，本次二期擴增工程總經費約十五點三億元，由內政部國土管理署補助約十三點八億元，除擴建再生水處理設備，也包含輸水加壓站、既有水資源回收中心設施改善、智慧監測系統建置等，透過即時監測、智慧預警及遠距調控，全面提升供水穩定性。

水利局指出，安平再生水廠三年多來累計供應南科高科技廠房約四一九四萬公噸再生水，相當於三座白河水庫的有效蓄水容量，也是目前台南三座營運中再生水廠供水量最多者，未來除了擴建現有廠區，新市、安南及仁德二期等再生水建設也積極規畫中。