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誘人果香品味在地人文風情 台南東山咖啡節25日登場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2026台南東山咖啡節將於25日及下月1日連續周日登場，東山農會邀請各地遊客來產區東山，啜飲誘人東山咖啡。圖／農會提供
2026台南東山咖啡節將於25日及下月1日連續周日登場，東山農會邀請各地遊客來產區東山，啜飲誘人東山咖啡。圖／農會提供

秋高氣爽，正是咖啡收成期，2026台南東山咖啡節將於25日及下月1日連續兩周登場，東山農會邀請各地遊客來產區東山，啜飲誘人在地咖啡，深入體驗東山咖啡多元文化特色。

東山咖啡栽種面積逾50公頃，分布在南勢、高原以及崁頭山一帶，以175咖啡公路沿線最密集，栽種品種以阿拉比卡種為主，海拔約 500至800公尺，近年在農會及農民打拚下，

每年10月至隔年1月產季，農民堅持以人工精選採收成熟的櫻桃紅果實。近年來各莊園在後製處理法上不斷精進，發展出多樣風味，「東山咖啡」知名度扶搖直上，地方循例辦理咖啡節。

東山農會表示，2026東山咖啡節以「咖啡紅了・東山盛開」為主題，透過東山地形等高線的主視覺設計，訴說每一條等高線都是土地的故事，邀請民眾沿著175咖啡公路，從市集走進產地，認識一杯咖啡真正的故鄉，也安排兩場活動。

首場25日在東山農會旁十果文創園區登場，規畫青農展售、特色美食、文創商品及農特產品市集，並安排咖啡知識、手沖咖啡、咖啡烘焙與 DIY 手作體驗。

舞台節目邀請魔術師粘立人帶來開場演出，並安排 DJ 心恩電音及氣球造型拉拉熊表演。部分體驗活動採限額方式辦理，報名資訊請留意東山區農會十果文創園區臉書粉絲專頁公告。

第二場活動在11月1日在高原里李子園日月明宮舉行，結合175咖啡公路健行，帶領民眾走進山林，挑戰海拔658公尺的二凍山，抵達指定地點者，可獲得專屬紀念獎狀。活動另安排在地風味餐辦桌及咖啡香薰蠟燭 DIY，讓民眾在親近自然，也能品味東山人文風情與生活美學。

東山區農會總幹事余淑琴表示，來東山不只喝一杯咖啡，更是支持一片土地的未來，期盼透過東山咖啡節，串聯農民、青農、消費者與地方產業，讓農業不只是生產，更能結合文化體驗、觀光旅遊與生活美學，為地方創造更多交流與發展機會。

2026台南東山咖啡節將於25日及下月1日連續兩周登場，東山農會邀請各地遊客來產區東山，深入認識咖啡文化。圖／農會提供
2026台南東山咖啡節將於25日及下月1日連續兩周登場，東山農會邀請各地遊客來產區東山，深入認識咖啡文化。圖／農會提供

2026台南東山咖啡節將於25日及下月1日連續兩周登場，東山農會邀請各地遊客來產區東山，深入認識咖啡文化。圖／農會提供
2026台南東山咖啡節將於25日及下月1日連續兩周登場，東山農會邀請各地遊客來產區東山，深入認識咖啡文化。圖／農會提供

2026台南東山咖啡節將於25日及下月1日連續兩周登場，東山農會邀請各地遊客來產區東山，深入認識咖啡文化。圖／農會提供
2026台南東山咖啡節將於25日及下月1日連續兩周登場，東山農會邀請各地遊客來產區東山，深入認識咖啡文化。圖／農會提供

2026台南東山咖啡節將於25日及下月1日連續兩周登場，東山農會邀請各地遊客來產區東山，深入認識咖啡文化。圖／農會提供
2026台南東山咖啡節將於25日及下月1日連續兩周登場，東山農會邀請各地遊客來產區東山，深入認識咖啡文化。圖／農會提供

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