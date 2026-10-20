短短7個月促成！台南國際外交再突破 首度與英國城市締結姊妹市

台南國際城市外交再添成果！台南市長黃偉哲昨與英國大林肯郡（Greater Lincolnshire）市長詹金斯（Andrea Jenkyns）透過視訊舉行締盟簽署儀式，並在駐英國代表處大使姚金祥見證下，兩市正式締結姊妹市，台南也成為台灣首個與英國城市締結姊妹市的城市。

黃偉哲表示，感謝駐英國代表處協助促成締盟，雙方從初次接觸到正式簽署，僅花7個月完成，為台英地方交流寫下新頁；台南與大林肯郡同為農業重鎮，未來可先從農業及食品產業合作出發，逐步拓展至經貿、文化及觀光等領域。

詹金斯表示，今年3月訪問台南，見證台南在農業、智慧城市及科技發展的成果，發現雙方有許多共同之處，期待締盟後持續交流、相互學習，深化合作關係。姚金祥則說，很榮幸能夠種下台南與大林肯郡的交流種子，並見證兩市友情萌芽，駐英國代表處也將持續提供協助，支持兩市深化交流。

台南市政府表示，大林肯郡位於英格蘭東部，為英國重要的糧倉之一，近年積極發展精準農業、機器人及人工智慧（AI）等技術；詹金斯3月訪台後，雙方進一步展開締盟討論，最終促成此次簽署。