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短短7個月促成！台南國際外交再突破 首度與英國城市締結姊妹市

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市長黃偉哲與英國大林肯郡市長詹金斯透過視訊舉行締盟簽署儀式。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲與英國大林肯郡市長詹金斯透過視訊舉行締盟簽署儀式。圖／南市府提供

台南國際城市外交再添成果！台南市長黃偉哲昨與英國大林肯郡（Greater Lincolnshire）市長詹金斯（Andrea Jenkyns）透過視訊舉行締盟簽署儀式，並在駐英國代表處大使姚金祥見證下，兩市正式締結姊妹市，台南也成為台灣首個與英國城市締結姊妹市的城市。

黃偉哲表示，感謝駐英國代表處協助促成締盟，雙方從初次接觸到正式簽署，僅花7個月完成，為台英地方交流寫下新頁；台南與大林肯郡同為農業重鎮，未來可先從農業及食品產業合作出發，逐步拓展至經貿、文化及觀光等領域。

詹金斯表示，今年3月訪問台南，見證台南在農業、智慧城市及科技發展的成果，發現雙方有許多共同之處，期待締盟後持續交流、相互學習，深化合作關係。姚金祥則說，很榮幸能夠種下台南與大林肯郡的交流種子，並見證兩市友情萌芽，駐英國代表處也將持續提供協助，支持兩市深化交流。

台南市政府表示，大林肯郡位於英格蘭東部，為英國重要的糧倉之一，近年積極發展精準農業、機器人及人工智慧（AI）等技術；詹金斯3月訪台後，雙方進一步展開締盟討論，最終促成此次簽署。

駐英國代表處姚金祥大使（右下）見證台南與大林肯郡正式締結姊妹市。圖／南市府提供
駐英國代表處姚金祥大使（右下）見證台南與大林肯郡正式締結姊妹市。圖／南市府提供

姊妹市 英國 外交 台南 黃偉哲

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