北辰國小歷史建築修復將完工卻見排水隱憂 議員促請跨局處搶救

雲林縣北港鎮北辰國小歷史建築宿舍即將完成修復，卻發現宿舍基地和周邊道路排水有落差，存在積水、排水不良隱憂，地方擔心木造建築遇雨淹水受潮，歷史建築保存白費心血，縣議員蔡岳儒今天會同縣府文觀處、交工局等單位會勘，經研商後決定先啟動瓶頸路段的排水先行改善，以保全宿舍。

蔡岳儒今天邀集縣府文觀處、交通工務局、水利處、教育處及地方文史工作者會勘，並討論周邊排水改善及教師宿舍第二期修復規畫，初步將籌措約2985萬元經費，改善成功路、民政路及公園路56巷一帶排水問題。

蔡岳儒指出，北辰國小前的宿舍群建於1941年，保留日式木造建築特色，2020年登錄為歷史建築，前年颱風造成建築受損嚴重，經前立委蘇治芬爭取中央補助2362萬元、縣府自籌137萬元動工修復活化，其中面積最大的校長宿舍即將完工，面對可能出現的排水問題邀集縣府相關單位共商對策。

北辰國小校長鍾志情指出，宿舍群和週邊路基形成「外高內低」問題，不但造成宿舍排水困難，將來恐會遇雨積水，使木造的歷史建築面臨淹水受潮危機，如此一來，大家努力修復的成果恐將付諸流水，也有違文化資產保存初衷，不容忽視。

因排水整體改善經費達約3千萬元，加上明年百年校慶及宿舍完工在即，蔡岳儒認為歷史建築好不容易修好了，不能因為週邊排水沒改善，讓心血白費。經研商後，將請教育處和文觀處盤點排水現況，以改善校長宿舍排水為先，再逐步籌措經費進行二期改善工程。

文觀處長謝明璇表示，配合百年校慶將委請學校整理老照片、校史文獻等資料蒐集，未來結合宿舍活化，打造兼具校史與地方文化意義的空間，讓歷史建築成為傳承校園記憶及北港地方文化的重要場域。

雲林縣北港鎮北辰國小百年宿舍修復完工在即，發現週邊道路路基和宿舍形成「外高內低」，致排水困難且有遇雨積水危及建築之虞，今天議員蔡岳儒邀縣府會勘尋求改善對策。記者蔡維斌／攝影

雲林縣北港鎮北辰國小百年宿舍修復完工在即，發現週邊道路路基和宿舍形成「外高內低」，致排水困難且有遇雨積水危及建築之虞，今天議員蔡岳儒邀縣府會勘尋求改善對策。記者蔡維斌／攝影

雲林縣北港鎮北辰國小百年宿舍修復完工在即，發現週邊道路路基和宿舍形成「外高內低」，致排水困難且有遇雨積水危及建築之虞，今天議員蔡岳儒邀縣府會勘尋求改善對策。記者蔡維斌／攝影

雲林縣北港鎮北辰國小百年宿舍修復完工在即，發現週邊道路路基和宿舍形成「外高內低」，致排水困難且有遇雨積水危及建築之虞，今天議員蔡岳儒邀縣府會勘尋求改善對策。記者蔡維斌／攝影