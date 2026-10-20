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15億元打造嘉義海線醫療新據點 義竹基督教醫院動土

中央社／ 嘉義縣20日電

戴德森醫療財團法人耗資新台幣15億元興建嘉義海線醫療新據點義竹基督教醫院今天動土，預計2030年完工營運。將設置20張病床，規劃門診、復健等服務，並附設45床住宿式長照機構。

縣長翁章梁、民進黨立委蔡易餘、衛福部醫事司長劉越萍、衛生局長趙紋華、嘉基院長陳煒及各級民代、貴賓參與今天動土典禮。

劉越萍致詞說，義竹、鹿草兩鄉65歲以上人口比例均已超過3成，當地長輩若要看診、領取慢性病藥物或接受洗腎治療，往往得長途奔波至嘉義市、朴子市或台南地區就醫，對高齡者及行動不便民眾而言，是沉重的負擔。在此興建醫院，讓醫療資源更貼近民眾生活，共同落實健康平權。

趙紋華表示，義竹基督教醫院今年獲衛生福利部核准設立，醫療大樓規劃地下1層、地上5層，設置20張病床，並規劃門診、復健、血液透析、及門診手術等服務，病床設置依「次醫療區」進行規劃與管控。並於醫療大樓4樓設置45床住宿型長照機構，回應長輩在地安老的需求。

趙紋華說，嘉義海區過去受限於病床設置總量，已無新增床位空間，縣府多年來積極向中央爭取重新調整次醫療區，2022年成功促成水上鄉由嘉義次醫療區改劃至太保次醫療區，增加78床急性病床資源。

義竹基督教醫院未來將由嘉義基督教醫院協助經營；陳煒說，這裡不只是蓋一家醫院，而是想打造一個健康的園區，讓鄉親願意自然而然走進來，彼此交流，不只是來看病。

翁章梁強調，義竹是他的故鄉，看見守護鄉親健康的醫院在家鄉落地，內心格外感動、十分雀躍。義竹蓋醫院或許一開始很多人不相信，如今美夢成真，感謝嘉義基督教醫院的規劃籌設。

嘉義 醫院 翁章梁

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