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台南安平再生水廠二期擴建開工 預定116年7月通水

中央社／ 台南20日電

台南市安平再生水廠第二期6萬公噸擴建工程今天開工動土，預定明年7月完工通水，將成為台南單一供水量最大的再生水廠。

台南市長黃偉哲今天在安平再生水廠二期擴建開工動土典禮指出，面對產業用水需求持續增加及極端氣候挑戰，再生水建設將民生污水轉化符合高科技製程需求穩定水源，落實水資源循環利用，減少產業與民生、農業用水相互排擠，兼顧經濟發展與環境永續。

黃偉哲表示，台南擁有曾文、烏山頭及南化等水庫，但農業灌溉及產業發展有龐大用水需求，水資源調度須審慎因應，除推動農業轉作、鼓勵種植高粱及蕎麥等相對節水作物，再生水也讓水資源更有效運用，提升城市面對乾旱應變能力。

黃偉哲說，過去高科技產業發展面臨水、電、土地、人才及人力等「五缺」挑戰，市府不會滿足於現階段成果，將持續擴充再生水供應量能，協助產業取得更穩定多元用水，同時保留傳統水源，讓城市發展與環境永續取得平衡。

市府說明，安平再生水廠民國112年4月供水，每天供水3.75萬公噸，截至今年10月累計供應南科高科技廠房4194萬公噸再生水，相當於3座白河水庫有效蓄水量，也是台南3座營運中再生水廠供水最多的水廠。

安平再生水廠二期擴建工程總經費約新台幣15.3億元，涵蓋再生水處理設備、輸水加壓站、既有水資源回收中心設施改善及智慧監測系統建置等，預定116年7月完工通水。

市府表示，目前台南市永康、安平及仁德3座再生水廠穩定供水，每天供水總量6.1萬公噸，永康及安平擴建完工後，預定明年全市每天供水總量將升至8.8萬公噸。

此外，新市、安南及仁德二期等再生水建設規劃推動中，預定120年全市每天供水總量升至13.6萬公噸，132年遠期目標是17.5萬公噸。

台南 開工 黃偉哲

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