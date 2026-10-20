聚焦科技廊帶、住宅市場與居住正義 成大31日舉辦大南方空間治理論壇

南台灣科技產業聚落持續擴張，產業投資、人口移動也牽動住宅供需與土地開發，成功大學31日將舉辦第二屆「2026大南方空間規畫治理法制論壇」，以「從韌性國土到智慧宜居：大南方空間轉型與治理典範」為主題，邀集產官學界專家交流，探討科技廊帶發展、住宅市場變革及居住正義等議題。

主辦單位表示，該論壇31日上午9時至下午5時30分，在成大力行校區綠色魔法學校崇華廳舉行，並邀請台南市副市長趙卿惠以「沙崙及科技廊帶對城市發展潛力」為題進行專題分享，同時規畫三大場次，涵蓋韌性國土與智慧治理、智慧宜居與居住共融，以及科技廊帶下的土地開發與住宅市場變革，探討南台灣面對產業轉型與城市發展的治理挑戰。

主辦單位提到，希望透過跨領域交流，促進學術研究與地方治理實務接軌，為南台灣國土規畫、城市治理及法制發展提供政策參考；論壇也開放各界報名參加，並提供成大通識認證，歡迎關心都市發展、土地法制、居住正義及區域永續治理的民眾可至官網https://reurl.cc/KE5rDy踴躍報名。