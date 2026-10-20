嘉義海線醫療新突破 15億元義竹基督教醫院動土2030年營運

嘉義縣海線長期面臨醫療資源不足問題，戴德森醫療財團法人投入15億元興建義竹基督教醫院，今天舉行動土典禮，預計2030年完工營運，結合20床醫療病床及45床住宿式長照服務。嘉義縣長翁章梁表示，義竹是他的故鄉，過去許多人不相信這裡能蓋醫院，如今終於實現，未來將減少海線長輩跨區就醫的負擔。

動土典禮由翁章梁、立委蔡易餘、衛福部醫事司長劉越萍、嘉義縣衛生局長趙紋華、嘉基院長陳煒等人共同持鏟動土。醫院今年獲衛福部核准設立，醫療大樓規畫地下1層、地上5層，提供門診、復健、血液透析及門診手術等服務，並結合住宿式長照機構，建立醫療與長照整合服務。

義竹醫院能順利推動，關鍵在於嘉義縣醫療資源配置調整。衛生局表示，嘉義海區過去受到病床總量管制，已無新增床位空間，縣府多年來積極向中央爭取，2022年成功將水上鄉由嘉義次醫療區改畫至太保次醫療區，增加78床急性病床資源，才為義竹設立醫院創造條件。

司長劉越萍表示，義竹、鹿草兩鄉65歲以上人口比例均超過30%，長輩看診、領取慢性病藥物或洗腎，經常必須前往嘉義市、朴子或台南，對高齡者及行動不便民眾是一大負擔，新醫院可改善偏鄉醫療可近性。

趙紋華說，義竹基督教醫院將提供門診、住院、復健及長期照顧等連續性服務，落實輕重症分流，減輕急救責任醫院壅塞，並配合長照3.0政策，讓長輩能在熟悉的家鄉接受照護。

院長陳煒表示，義竹基督教醫院不只是治療疾病的場所，更希望打造健康園區，結合社區交流、文化藝術及長者運動等空間，讓鄉親平時也願意走進醫院，促進身心健康。

戴德森醫療財團法人董事翁瑞亨說，建立連續性照護體系需要中央、地方支持，也涉及健保資源分配，希望義竹基督教醫院能成為台灣推動連續性照護的重要起點。

翁章梁表示，義竹醫院除了照顧病患，也規畫醫護人員住宿空間，改善偏鄉醫療工作環境。未來配合預計2027年開業的太保嘉義寶島醫院、今年底預定動土的衛福部朴子醫院東石院區，以及已營運的民雄雙福基督教醫院，將逐步完善嘉義縣山海區醫療網絡。

嘉義基督教醫院院長陳煒表示，義竹基督教醫院將打造結合醫療、長照與社區交流的健康園區，預計2030年完工營運。圖／嘉義縣政府提供

戴德森醫療財團法人投入15億元興建義竹基督教醫院，規畫結合醫療與住宿式長照服務，圖為醫院建築模型。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁（左二）出席義竹基督教醫院動土典禮，為故鄉迎來醫療新據點，未來將結合醫療與住宿式長照服務。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義縣長翁章梁出席義竹基督教醫院動土典禮表示，能在故鄉興建醫院，實現地方多年期盼，讓他格外感動。圖／嘉義縣政府提供