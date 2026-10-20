盧秀燕赴沖繩證婚帶黃健豪同行 周永鴻：交代任務與費用

台中市長盧秀燕今日率團自台中國際機場出發前往日本沖繩，為66對新人主持空中證婚，國民黨立委黃健豪也隨團出訪。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻質疑市府帶黃健豪去，究竟有什麼必須隨團完成的任務？協助過籌備，和需要一起出國是兩件事。

立委黃健豪隨行出訪，盧秀燕解釋，由於此次空中聯合婚禮為全國首創，籌辦過程涉及航班安排、通關及航務等相關事宜，需要多方協調。黃健豪為立法院交通委員會委員，因此市府特別請他協助與航空公司協調，確保活動順利。

周永鴻指出，盧秀燕稱黃健豪是立法院交通委員會委員，協助處理航班、通關與航務事宜，遇到問題也能即時幫忙。但市府已有副秘書長、民政局長等官員同行，各項工作如何分工、哪些事項需要立委到場協助，都應具體說明。曾到沖繩度蜜月的個人經驗，更不足以說明公務訪團的隨行必要性。

周永鴻要求，市府公開黃健豪此次隨團的身分、工作內容，以及機票、住宿與當地交通費用由誰負擔。若由市府支出，應列明預算科目與金額；若由本人或其他單位支付，也請一併交代，讓市民清楚知道這趟出訪的人員安排與經費用途。

周永鴻強調，新人結婚是喜事，市府安排誰同行、花誰的錢，也要說清楚。盧秀燕別只宣傳28小時有多忙，請把黃健豪在這趟行程中負責什麼，一起向市民交代。