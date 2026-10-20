小店拚出國際總部 聖保羅烘焙花園新基地兼觀光工廠動土竣工期曝

嘉義市在地烘焙品牌聖保羅從10坪小店起家，歷經35年發展，邁向企業新里程碑，「聖保羅烘焙花園國際總部」上午在劉厝重劃區動土，基地4200坪，預計2029年7月完工，將導入自動化生產及數位管理，新增100個工作機會，優先聘用在地人才，規劃觀光工廠，結合製程參觀、DIY體驗及伴手禮展售，為嘉義產業發展及觀光注入新動能。

市長黃敏惠與聖保羅企業創辦人蘇勁威共同執鏟。黃敏惠表示，聖保羅1991年從嘉市10坪小店起步，蘇勁威創業初期曾連續2年打地鋪，憑著不放棄精神，以及對食品安全與品質的堅持，逐步建立品牌口碑。從街邊小店發展到國際總部動土，不僅展現在地企業的成長，也為嘉義創造就業及產業升級的機會。

黃敏惠指出，嘉義市以服務業為主，市府透過金質獎、金方獎及金搖獎「三金」獎項，鼓勵業者提升產品與服務品質。聖保羅也是獲獎店家，2021年台灣設計展期間，市府曾輔導業者運用設計思維，調整經典Q餅尺寸與口味，並將噴水圓環旁門市改造為精品體驗館，

讓傳統糕餅結合創新設計，展現地方品牌特色。

市府建設處表示，國際總部將導入自動化生產、數位管理，並結合太陽能發電、雨水回收及綠建築設計，打造兼顧智慧製造與節能減碳的現代化廠區，進一步拓展代工及外銷市場。聖保羅持續推動產品環境永續，目前已有14項產品取得環境部碳足跡標籤，今年再新增北海道千層牛奶、重芋泥蛋糕、紐約第五街、夏威夷果塔、蘇餅及貴族蜂蜜千層等6項產品獲認證。

蘇勁威表示，經營品牌多年，始終秉持「如果產品連自己都不敢吃，絕對不要賣給客戶」的理念，強調美味之外，更重視食品衛生與安全。聖保羅目前在全台已有20多家門市，選擇持續深耕嘉義，盼透過國際總部為企業未來發展奠定基礎。聖保羅預計11月9日捐贈第二台救護車「聖保羅二號」給嘉義市政府，以實際行動回饋地方。

嘉義市在地烘焙品牌聖保羅從10坪小店起家，歷經35年發展，邁向企業新里程碑，「聖保羅烘焙花園國際總部」上午在劉厝重劃區動土，基地4200坪，預計2029年7月完工。圖／嘉市府提供

嘉義市在地烘焙品牌聖保羅從10坪小店起家，歷經35年發展，邁向企業新里程碑，「聖保羅烘焙花園國際總部」上午在劉厝重劃區動土，基地4200坪，預計2029年7月完工。圖／嘉市府提供