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天氣晴朗雲林花生傳嚴重災情 張嘉郡會勘認定達延遲性災損標準

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
盡管近一個多月來，雲林地區天氣晴朗，卻傳出花生災情，立委張嘉郡、丁學忠偕同農糧署等單位會勘，認定災損已達延遲性災損標準，請各公所加速作業，讓農民早日復耕。記者蔡維斌／攝影
盡管近一個多月來，雲林地區天氣晴朗，卻傳出花生災情，立委張嘉郡、丁學忠偕同農糧署等單位會勘，認定災損已達延遲性災損標準，請各公所加速作業，讓農民早日復耕。記者蔡維斌／攝影

盡管天氣炎熱無雨，但雲林許多花生田卻傳出嚴重災情，立委張嘉郡、丁學忠今天偕同農糧署和農改場前往虎尾、土庫、北港等花生產地會勘，發現農田綠油油，花生長得碩壯完好，但農民一株株拔起，卻結果不良，減收多達8成，農民說，這是因八月受粉期接連豪雨沖刷，致外表完好卻不結果，經勘查後屬延遲性災損，將由各公所加速啟動天然災害救助作業。

目前正值花生採收期，立委張嘉郡、丁學忠接獲許多農民反映，出現嚴重結莢不良，產量重創，今天會同虎尾鎮長林嘉弘、土庫鎮長陳特凱、北港鎮長蕭美文陪同，農糧署中區副分署長徐惠瑩、台南農業改良場分場長陳俊仁等人前往會勘。

農民說，花生成長期約3個多月，今年8月下旬連續豪雨，當時花生正值開花授粉期，因受雨沖刷，使結莢率大減，原本結果飽滿的花生，因受粉率低，多數結莢均低於10顆，就因雨水豐沛，使花生田看起來都長得肥碩，但實際拔起後結果寥寥可數，心血全泡湯，他們又擔心外觀完成卻「敗絮其中」，看不出災損會無法獲天災補助。

張嘉郡指出，8月連續豪雨後，氣候變穩定迄今幾肚天氣晴朗，顯然落花生結莢過低受是8月下旬豪雨影響，建議納入8月下旬的致災原因認定，經現勘確也出現結果率不良。

經現勘確也出現結果率不良，已符合延遲性災損標準，她強調，目前落花生的救助為每公頃3萬6000元，提醒受災農民，若出現結莢不良災損，應儘速向所公所通報，至於8月已經完成通報的農民，可由公所認定即可補足災損補助程序，以能早日復耕。

盡管近一個多月來，雲林地區天氣晴朗，卻傳出花生災情，立委張嘉郡、丁學忠偕同農糧署等單位會勘，認定災損已達延遲性災損標準，請各公所加速作業，讓農民早日復耕。記者蔡維斌／攝影
盡管近一個多月來，雲林地區天氣晴朗，卻傳出花生災情，立委張嘉郡、丁學忠偕同農糧署等單位會勘，認定災損已達延遲性災損標準，請各公所加速作業，讓農民早日復耕。記者蔡維斌／攝影

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張嘉郡 災損 花生

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