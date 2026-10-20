嘉義市文化公園難停車有解 議員要市府爭取補助建地下停車場

嘉義市鬧區文化路觀光夜市人潮車潮多，文化公園及周邊難停車議題，長期受市民及遊客關切，議員上午質詢，建議市府評估在文化公園建地下停車場，由建設處與交通處研議，積極向中央爭取經費，若無補助計畫，及早啟動規畫，避免工程一再延宕，建設成本持續攀升。建設處長羅資政答詢，會跨局處研議。

議員傅大偉質詢，文化公園及周邊有停車需求，雖然目前崇文國小、民族國小有地下停車場，但與文化公園仍有段距離，對前往公園及周邊地區民眾，未能滿足停車需求，有必要評估在文化公園蓋地下停車場，已故名建築師翁壽生生前建築設計，認為地下停車場可行。

建設處長羅資政答詢，市府業務分工，交通規劃由交通處負責，建設處會配合。依據前瞻基礎建設計畫，公園可以朝多目標使用方向規劃，將依都市整體發展需求評估，研議文化公園是否適合向下開挖，設置地下停車場。目前東區長榮公園工程開工，文化公園周邊崇文國小停車場即將完工，文化公園是否步興建地下停車場，須從都市發展、交通需求整體規劃評估。

傅大偉強調，公共建設須具備前瞻性，不能因經費不足延後規劃，10多年前建地下停車場只需3億多元，如今營建成本已攀升至10多億元。如果現在不及早著手規劃，未來建設成本會再增加，加重市府財政負擔。

傅大偉要求建設處與交通處盡速跨局處協調，盤點中央目前是否有補助計畫，研擬地下停車場規劃設計。如果中央沒補助資源，市府應評估自行編列經費推動可行性，避免錯失解決停車問題時機。