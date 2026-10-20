嘉市府推「木吉」文旅IP店家要負擔3萬元 議員疑效益費用高

嘉市府推動文旅創新特色推廣計畫，結合30家特色店家，共創城市文旅新IP「木吉」，帶動商業發展。不過，參與店家須負擔3萬元公仔設計、製作等費用，議員上午質詢疑分擔費高，店家投入成本能獲得多少效益？打造品牌，應提出更完整經營策略；建設處長羅資政說，IP「木吉」費用含設計授權製作等，可按店家特色「客製化」設計製作。

議員蔡坤叡質詢，規畫與30家特色店家合作，推出「木吉」IP，每家店家搭配專屬公仔，可依照自身經營特色彩繪，打造具有品牌識別的專屬形象。不過，每家店家須負擔3萬元執行費用，對部分業者而言並非小額支出，市府應清楚說明費用能為店家帶來什麼效益。

蔡坤叡表示，店家除要投入公仔設計及製作成本，後續還可能配合提供消費優惠、折扣等回饋，店家參與計畫，究竟只是達到彼此串聯的效果，還是能透過整體行銷創造「一加一大於二」商業效益？目前提供的資料，對於店家實際收益、行銷策略及長期發展方向，仍有進一步說明的空間。

建設處長羅資政答詢，嘉市具獨特的木屋文化，市區約有6千棟木屋，巷弄也有許多特色店家，但缺乏能代表店家、協助商業行銷的共同IP。因此，市府透過文旅創新計畫，與店家共同創作「木吉」，讓業者依照自身商業模式，設計具有品牌特色的專屬形象，藉此拓展商業行銷機會，計畫剛啟動，後續將搭配店家自行串聯的活動，持續與30家參與業者溝通，蒐集意見，適時調整執行方式，希望讓計畫更符合店家需求，實際協助業者拓展商業版圖。

蔡坤叡提醒，如果「木吉」要發展成長期、常態性城市文旅品牌，就必須一開始建立完整制度。未來參與店家若從30家增加到60家、90家，是否仍須各自負擔3萬元？費用如何運用、店家享有那些權益，以及後續如何擴大合作，都應有明確規劃。

蔡坤叡以過去「320+1」城市行銷IP為例，指出活動型角色未必能延續至下任市長或未來城市行銷計畫，要求建設處提出完整資料，說明「木吉」發展策略、店家投入成本與預期效益，以及如何增加角色曝光機會，讓IP不只停留公仔製作與店家串聯，能轉化為嘉市觀光吸引力及商業效益。