斗南老消防隊明年7月修復完工 串聯「榕苑」導入餐飲文化體驗

雲林縣政府自籌1870萬元，修復縣定古蹟斗南舊消防隊辦公廳舍，今天舉行開工典禮，預計明年7月完工。完工後將串聯鄰近已修復活化的斗南分局舊辦公廳舍「榕苑」，導入餐飲、文化體驗等功能，讓老建築重現風華，也帶動地方觀光發展。

斗南舊消防隊辦公廳舍修復工程今天開工，由縣長張麗善主持，副縣長陳璧君、縣議員賴明源、顏忠義、簡慈坊、王秋足、張庭綺、斗南鎮長沈暉勛、鎮代會主席陳大華、雲林縣土風舞協會理事長洪惠玲、縣府文化觀光處長謝明璇等人敲金鎚，祈求工程順利。

斗南舊消防隊辦公廳舍興建於民國1958年，具有日式木構、切妻造屋頂及雨淋板等建築特色，見證斗南地方消防發展。因建築長期受到植物攀附、屋頂塌陷及後期增建影響，部分牆體與外牆受損。

縣府自籌經費1870萬元，由益安營造有限公司承攬，進行建築結構、屋頂及外觀修復，並盡可能保留原有材料與傳統工法。張麗善表示，斗南分局舊辦公廳舍修復後以「榕苑」為名營運，已吸引不少民眾造訪，期待這次再透過舊消防隊辦公廳舍修復，串聯周邊歷史建築，形成完整的文化觀光場域。

謝明璇表示，舊消防隊辦公廳舍於2019年納入縣定古蹟「斗南分局舊辦公廳舍」範圍，2020年啟動修復規劃設計。此次工程將針對建築受損部分進行修復，盡可能延續原有建築風貌與傳統技術。

沈暉勛表示，除舊消防隊辦公廳舍外，斗南舊火車站修復活化計畫也已獲文化部核定，後續將辦理發包。地方另有站長宿舍及員工宿舍群等歷史建物，期待中央與地方持續合作，逐步完成修復，讓文化資產融入居民日常生活。

雲林縣政府自籌1870萬元，修復縣定古蹟斗南舊消防隊辦公廳舍，今天舉行開工典禮，預計明年7月完工。記者陳雅玲／攝影