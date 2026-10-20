台鐵高架拆遷戶排除優先入住社宅 嘉市議員要求爭取中央保障入住

嘉義市首座社會住宅「友忠好室」9月底竣工，11月30日開放申請，但當年因鐵路高架工程拆遷居民，能否優先入住，至今無明確承諾；議員上午質詢，市府曾承諾替拆遷戶爭取優先入住，社宅即將招租，要求市府積極向中央爭取專案照顧優先入住；市府都發處長許懷群說會溝通爭取。

議員鄭光宏指出，嘉市目前推動的社宅，友忠好室9月底完工，共規劃114戶，11月30日受理申請，優先戶占40%、一般戶60%；另，博愛安居明年初完工，東區安寮好室預計2029年完工。3處社宅陸續完工後，嘉市可提供約500戶社宅。

然而，社宅即將開放申請，鐵高拆遷戶居住安置問題卻仍未獲得保障。鄭光宏說，鐵路高架化工程2017年啟動，市府承諾，工程涉及的拆遷、土地徵收等問題，將為民眾爭取最大權益，當時立委建議參考台南鐵路地下化，透過房屋安置、租金補貼或社宅措施，協助受影響居民。鄭光宏說，友忠好室即將招租，現行優先戶資格類別未明列鐵路高架化拆遷戶，這些居民若不符合優先保障資格，只能與一般申請者共同抽籤，無法獲得安置保障。

都發處長許懷群答詢，市府在社宅說明會，接獲拆遷居民對居住安置關切，持續與民眾溝通，並與中央主管單位住都中心保持聯繫，社宅須依照申請規定，符合設籍、工作或就學及所得等資格。

鄭光宏強調，鐵高拆遷戶有需求，市府不能只停留在溝通，應積極與中央協商爭取。他以台南鐵路地下化拆遷戶專案照顧住宅為例，指出地方政府可針對公共工程拆遷戶，向中央爭取專案安置措施，並非只能依照一般社宅招租規定辦理，拆遷戶最在意的不只是拆遷補償，更是房屋拆除後能否有安穩居住安排。