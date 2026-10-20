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嘉義縣砸5.6億補足海線長照缺口 布袋200床住宿式長照機構動土

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣布袋住宿式長照機構建築模擬圖，規畫200床住宿式長照床位及30床日間照顧服務量能，預計2029年底完工。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣布袋住宿式長照機構建築模擬圖，規畫200床住宿式長照床位及30床日間照顧服務量能，預計2029年底完工。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府今天在布袋鎮新塭體育運動公園舉行住宿長照機構動土典禮，總經費約5.62億元，規畫200床住宿式長照床位及30床日間照顧服務量能，預計2029年底完工。縣長翁章梁表示，嘉義縣未來10年住宿型長照需求估計達4036床，縣府持續擴充照顧資源，讓海線長輩不必遠離家鄉，就能獲得專業照顧。

布袋住宿式長照機構基地位於新塭體育運動公園內，由布袋鎮公所無償提供土地，面積約7850平方公尺，規畫興建地上3層建築，總樓地板面積約7744平方公尺，除住宿與日照服務，並結合失智照顧、復健復能及社區活動空間，服務範圍涵蓋布袋、東石、義竹及周邊地區。

工程總經費5億6218萬餘元，其中衛生福利部補助4億4155萬餘元，縣府自籌4062萬餘元，另規畫透過民間參與公共建設機制投入8000萬元，預計2029年底完工。

翁章梁表示，截至今年9月底，嘉義縣已有44家住宿型長照機構，共提供3272床，另有布袋、六腳、新港及竹崎等地共13家機構陸續興建，預估增加1919床，未來全縣住宿型長照床位可達5191床，逐步因應人口高齡化帶來的照顧需求。

立委蔡易餘表示，長照3.0以在地安老為目標，住宿式機構除提供專業照顧，也能增加長者與人互動的機會。中央今年1月起，將中重度失能者入住機構的補助金額，由每月1萬元提高至1萬5000元，減輕家庭照顧負擔。

今天動土典禮包括衛福部長照司代表、布袋鎮長蔡瑋傑及地方民代出席。縣府表示，布袋長照機構完工後，將補足海線住宿照顧資源，讓有長期照顧需求的長輩與家庭有更多選擇。

嘉義縣長翁章梁出席布袋住宿式長照機構新建工程動土典禮，表示將持續擴充長照床位，滿足高齡照顧需求。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁出席布袋住宿式長照機構新建工程動土典禮，表示將持續擴充長照床位，滿足高齡照顧需求。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁（前排右四）與立委蔡易餘（前排右五）等人持香祈福，祈求布袋住宿式長照機構工程順利。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（前排右四）與立委蔡易餘（前排右五）等人持香祈福，祈求布袋住宿式長照機構工程順利。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁與出席貴賓、地方學童在布袋住宿式長照機構動土典禮合影，見證海線長照建設啟動。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁與出席貴賓、地方學童在布袋住宿式長照機構動土典禮合影，見證海線長照建設啟動。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁（左五）與地方民代共同執鏟動土，啟動總經費約5.62億元的布袋住宿式長照機構新建工程。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（左五）與地方民代共同執鏟動土，啟動總經費約5.62億元的布袋住宿式長照機構新建工程。圖／嘉義縣政府提供

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