台南再生水再擴量 安平二期斥15.3億 明年日供水可達6萬噸

面對產業用水需求持續增加及極端氣候挑戰，台南市政府積極推動再生水建設，今舉行「安平再生水廠第二期6萬噸擴增工程」，由市長黃偉哲主持開工動土典禮，安平再生水廠目前每天可供應3.75萬噸再生水，二期預計明年7月完工，屆時可再增2.25萬噸。

黃偉哲表示，台南雖擁有曾文烏山頭及南化等重要水庫，然而農業灌溉及產業發展均有龐大用水需求，過去高科技產業發展時常面臨缺水、電、土地、人才及人力「五缺」挑戰，在中央與地方共同努力下，市府持續擴充再生水供應量能，協助產業取得更穩定、多元的用水來源。

水利局指出，台南近年積極推動再生水建設，其中永康再生水廠為全台首座供應高科技產業製程用水的公共再生水廠，目前永康、安平及仁德3座再生水廠已穩定供水，每天合計供水量能達6.1萬噸，隨著永康及安平擴增工程推動，預計明年全市每天再生水供水量可達8.8萬噸。

水利局進一步說明，安平再生水廠3年多來已累計供應南科高科技廠房約4194萬噸再生水，相當於3座白河水庫的有效蓄水容量，為目前台南3座營運中再生水廠供水量最多者；本次二期擴增工程總經費約15.3億，由內政部國土管理署補助約13.8億。

水利局說，工程除擴建再生水處理設備外，也包含輸水加壓站、既有水資源回收中心設施改善及智慧監測系統建置等，透過即時監測、智慧預警及遠距調控，全面提升供水穩定性，預計明年7月完成通水，屆時每天供水可提升至6萬噸，成為台南單一供水量能最大的再生水廠。

水利局強調，除現有廠區擴建外，新市、安南及仁德二期等再生水建設也積極規畫中，未來將持續與中央及產業界合作，逐步完善多元水源供應體系，讓再生水成為支撐台南科技產業發展及提升城市供水韌性的重要基礎。