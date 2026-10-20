邁入第16年帶動溪北商機 大新營嘉年華月底開跑

邁入第16年的大新營嘉年華活動，本月底及11月1日將在新營區民權路登場，今年將首度結合萬聖節主題，推出一系列活動行銷新營在地好滋味，將集結逾150家特色店家參與。

該活動由新營區公所、南市府經濟發展舉辦，也是南市溪北地區最大購物節活動，主辦單位上午在新營「辻間創生聚落」舉辦起跑記者會，市府副秘書長殷世熙、新營區長鄭添福、台南市議員沈家鳳等人與會。

殷世熙邀請全國民眾在萬聖節假期造訪新營，今年活動邀請南市府城文化觀光產業協會、南市文化觀光伴手禮產業發展協會共同展售知名伴手禮與美食，讓民眾一站就能購足臺南特色美食。

此外，活動更串聯在地創意團隊「新營美食地圖」與「絆伴市集」，聯手打造「萬聖搞怪市集」專區，為溪北地區注入滿滿的節慶活力。

新營區長鄭添福表示，本屆活動融合美食、市集、公益、親子、節能減碳與觀光，精心規劃「大台南特色商品展售」、「公益競標愛心義賣」、「草地親子DIY」、「萬聖節抓拿吃電吸血鬼」及「萬聖搞怪市集」等五大主題，集結超過150家特色店家參與，全面展現新營豐富多元地方魅力。

市府經發局說明，民眾來新營消費同時，更能把握「2026臺南購物節」抽獎機會！購物節活動將一路持續至明年3月15日，只要在臺南消費滿50元，即可透過官方LINE帳號（@tainanshopping）登錄發票獲取抽獎序號，獎項包含百萬電動車、機車、3C家電及飯店住宿券等豐富好禮。

大新營嘉年華本月底開跑，新營區長鄭添福說，活動集結超過150家特色店家參與，為溪北地區注入滿滿節慶活力。

記者謝進盛／攝影

邁入第16年帶動台南溪北商機，大新營嘉年華本月底開跑。記者謝進盛／攝影