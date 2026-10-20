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改善雲林斗六交通 她承諾當選1年內推動首批改善試辦

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民進黨斗六市長參選人尹令瑛（右三）今天發表「斗六市交通改革與商圈再生政策白皮書」。圖／尹令瑛服務處提供
民進黨斗六市長參選人尹令瑛（右三）今天發表「斗六市交通改革與商圈再生政策白皮書」。圖／尹令瑛服務處提供

民進黨斗六市長參選人尹令瑛今天發表「斗六市交通改革與商圈再生政策白皮書」，提出人行道改善、紅黃線檢討、停車資訊整合及商圈交通分流等措施，承諾若當選，上任100天內建立交通問題清冊與處理流程，6個月內完成首波商圈交通及停車需求調查，1年內推動首批改善試辦。

尹令瑛表示，斗六市交通問題涉及行人、駕駛、居民及商家等不同需求，她主張優先盤點商圈、市場、學校及住宅區人行道，改善長者、輪椅使用者及推嬰兒車民眾的通行障礙。未來新建或改建工程，也應在設計階段納入實際使用者意見，避免工程完成後才發現不便。

針對店家及民眾關切的紅黃線配置與停車問題，將由市公所協調道路主管機關及警察機關，依道路寬度、交通安全及實際需求辦理會勘，在法規範圍內評估調整。同時盤點公有、民營停車場及可利用空間，提高既有車位使用效率，並整合停車位置、收費及空位資訊，讓民眾更容易找到停車位。

商圈交通也將依不同街區特性分別處理。傳統市場優先改善採買停靠及貨物裝卸問題，餐飲街區檢討外送與夜間停車需求，零售商圈強化步行動線銜接，學校周邊則以學生安全及接送秩序為重點。

尹令瑛表示，政策將分階段推動，上任100天內建立交通問題清冊及處理流程，6個月內完成首波商圈交通與停車需求調查，1年內推動首批改善試辦，並以交通事故變化、停車場使用率、商圈人流及陳情案件處理效率等指標追蹤成效。

斗六 雲林 尹令瑛

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