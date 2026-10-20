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雲林公益活動接力 救國團將辦公益健行與貴州民俗文化演出

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
救國團雲林縣團委會與雲林縣博愛溫馨關懷協會接連推出公益活動。圖／救國團雲林縣團委會提供
救國團雲林縣團委會與雲林縣博愛溫馨關懷協會接連推出公益活動。圖／救國團雲林縣團委會提供

救國團雲林縣團委會與雲林縣博愛溫馨關懷協會接連推出公益活動，10月25日將在斗六棒球場旁廣場舉辦「步步有愛．永續同行健行活動，現場除有園遊攤位、在地美食及摸彩，還能透過公益擲筊挑戰機車、冰箱、電視等好禮；10月30日將在雲林科技大學舉辦貴州民族文化交流演出，邀民眾體驗多元文化。

救國團雲林縣團委會主委賴淑娞表示，公益健行已連續舉辦4年，獲得越來越多民眾及團體支持，今年將於10月25日上午7時30分在斗六棒球場旁廣場登場，公益健行、園遊攤位、社會福利宣導、雲林特色美食、公益擲筊慶團圓、許願池祈福及驚喜摸彩等活動，讓民眾在假日健走、逛市集之餘，也能參與公益。

活動準備多項好禮，民眾可透過小額捐款取得「愛心祈福券」，參加公益擲筊活動，另設有許願池祈福活動，投入零錢參與，成功投中即可獲得精美禮品，相關活動所得將全數投入公益基金，作為關懷弱勢的資源。

除了健行活動，救國團雲林縣團委會與雲林縣博愛溫馨關懷協會也將於10月30日舉辦「公益友善之夜—貴州民族文化交流演出」，在國立雲林科技大學雲泰表演廳安排下午、晚上兩場演出，邀請多彩貴州藝術團帶來民族歌舞、京劇、戲曲及雜技，讓民眾欣賞不同民族的藝術特色。

健行活動報名網址為https://roccoc.synology.me/gh115/index.html；貴州民族文化演出索票網址為https://roccoc.synology.me/Charity_Showcase/index.html。

救國團雲林縣團委會與雲林縣博愛溫馨關懷協會接連推出<a href='/search/tagging/2/公益活動' rel='公益活動' data-rel='/2/124915' class='tag'><strong>公益活動</strong></a>。圖／救國團雲林縣團委會提供
救國團雲林縣團委會與雲林縣博愛溫馨關懷協會接連推出公益活動。圖／救國團雲林縣團委會提供

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