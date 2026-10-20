嘉市國華街工程延宕衝擊商家生意 市府將補救

嘉義市文化路商圈的國華街雨水下水道工程七月開工，原訂兩個月完成，卻因地下管線遷移及天候影響，工期嚴重延宕，店家生意受衝擊；多名議員昨質詢要求市府提出明確完工期、交通疏導措施，並補救商家損失。

市府工務處表示，對於施工期間帶來的不便深表歉意，會要求廠商提出具體趕工安排，也將協助符合規定的受影響商家辦理營業稅及房屋稅減免相關事宜，並進一步了解商家實際面臨的困難，研議可行協助方式。

工務處指出，國華街既有老舊排水箱涵存在結構老化、排水能力不足等問題，改善工程盼能降低路面塌陷風險，並提升區域排水效能，受到八月降雨頻繁，以及開挖後瓦斯、自來水、台電等地下管線遷移需求，進度未如預期。

議員王浩指出，工期從二個月拉長到三、四個月，居民出入、商家營運受影響，未來第二、三階段施工前應先盤點管線、完成必要遷改，避免地方再次承受長時間施工之苦。

議員黃大祐說，工程圍籬及施工車輛壓縮國華街通行空間，應落實交通疏導，確保居民出入、商家進貨及卸貨動線，也要設置陳情窗口及處理時限，讓民眾遇到問題找得到負責單位。

議員陳家平要求加強與管線單位、沿線商家、里長及宮廟協調，尤其後續工程若遇活動，應提前安排交通動線。

工務處指出，第一階段民族路至延平街路段的工區，依目前趕辦情形，預計可在十一月初恢復路面通行，在後續階段施工前，會提前盤點地下管線分布，與相關管線單位協調遷移、停供及施工介面，盡可能在開挖前完成必要準備。