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台南新站3號出口沒斑馬線 險象環生
台南市區鐵路地下化三天前通車，同時啟用台南火車站新站，並於前鋒路上增加三號出口，但議員發現，該出口缺乏行人穿越線，過馬路須繞行約五百公尺，不少人為求方便直接穿越馬路，險象環生。對此，市府表示，會增設行人穿越線。
市議員李宗霖指出，三號出口正對成功大學光復校區宿舍，有許多學生、旅客往返車站與校園，直擊民眾會觀察來往車輛，趁車流空檔冒險穿越馬路，交通安全堪憂，要求在兼顧交通安全與用路需求下，盡速增設行穿線，且鐵路地下化後，東區還將有南台南站、林森站兩個新站體，市府都應將行人需求納入規畫，避免類似問題再次發生。
南市交通局表示，三號出口預計增設行人穿越道，並取消部分受影響路段的機車停車格位，考量施工完整性，才未在圍籬撤除前施作，預計光復連假前完成行人穿越線，以及相關警示設施。
此外，南市府與台鐵公司、交通部鐵道局協調，在地下化下一階段工程啟動前，短期開放原台南車站第一、二月台間的鐵軌股道，讓民眾走進以往無法進入的軌道區拍照打卡，範圍以原車站第一月台的北端四號車候車處至二號車候車處，即起至廿六日，每日上午十時至下午五時半開放，遇雨或地面濕滑將暫停開放。
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