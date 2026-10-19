日本水戶市「台南路」 預定2027年2月啟用

日本茨城縣水戶市議會議長兼躲避球協會會長袴塚孝雄16日率團到台南體育交流，並對台南市長黃偉哲說，水戶市命名1條路為「台南路」（台南通り），預計2027年2月啟用。

袴塚孝雄表示，水戶屆時將舉行「台南路」啟用儀式，適逢梅花祭活動期間，歡迎台南民眾造訪，未來水戶市議會也將持續推動雙邊體育、教育與文化等各領域實質合作。

根據台南市政府今天發布新聞稿，袴塚孝雄率水戶市躲避球協會幹部、小學球員及隨行家長等共27人造訪台南，除到南市府拜會黃偉哲，並與台南新化國民小學體育交流。

黃偉哲表示，台南與水戶2024年11月締結友誼市後，互動十分密切，彼此以設立「水戶街」與「台南路」紀念深厚情誼，這次小學生間躲避球交流更是友好關係延續到下一世代最佳證明。

他說，這次交流不僅限於切磋球技，更希望透過體育及教育等多元項目，為孩子搭建起跨越國界交流橋梁，期許未來持續深化雙邊友好交流，並分享更多台南優質水果給水戶。

根據南市府提供資料，水戶為台南安南區飛虎將軍廟祭祀主神杉浦茂峰故鄉，開啟兩市交流緣分，為紀念堅定情誼，台南將飛虎將軍廟附近新設道路命名為「水戶街」，水戶也將1條緊鄰杉浦茂峰故居遺址道路命名為「台南路」。