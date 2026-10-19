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嘉義市好店攻進國道商機 攜手南投縣跨域展售聯合市集

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市優質品牌搶攻全台商機！市府攜手南投縣政府，17日至20日在南投新東陽國道服務區舉辦「嘉義南投好市成雙」聯合市集，集結兩地特色美食與文創商品，副市長陳永豐（右五）上午率市府團隊及業者參與。圖／嘉市府提供
嘉義市優質品牌搶攻全台商機！市府攜手南投縣政府，17日至20日在南投新東陽國道服務區舉辦「嘉義南投好市成雙」聯合市集，集結兩地特色美食與文創商品，副市長陳永豐（右五）上午率市府團隊及業者參與。圖／嘉市府提供

嘉義市優質品牌搶攻全台商機！市府攜手南投縣政府，17日至20日在南投新東陽國道服務區舉辦「嘉義南投好市成雙」聯合市集，集結兩地特色美食與文創商品，瞄準國道南來北往的龐大人潮。副市長陳永豐上午率市府團隊及業者參與，展現「嘉市好店」品牌實力，盼藉跨域合作，打開新東陽全國通路，甚至進軍機場免稅店，讓嘉義好物走向全台、邁向國際。

此次參展品牌包括養鵝人家、平安京鯛魚燒、可味肉乾、錦龍醬油、伊米咖啡、咖樂彩虹麵及薯職人等，展現嘉義市多元的美食與文創實力；「嘉市好店×故宮」聯名專區則集結日造酒妝、島座及蘋果莊園等品牌商品，呈現地方特色與文化創意結合的成果。

市府透過與南投縣及新東陽合作，期望落實資源共享、品牌共好的理念，讓國道服務區不只是旅客休息、補給的場所，更成為地方產業展售、城市交流及拓展市場的重要平台，持續為嘉義在地業者創造更多商機。

陳永豐表示，嘉市雖是一座小而美、精緻城市，卻蘊含豐沛創新能量。2021年台灣設計展將設計力導入地方產業後，優質店家如雨後春筍般湧現，市府帶領「嘉市好店」參與東京食品展、新加坡食品展等國際展會，協助業者拓展市場，讓嘉義特色商品不只被在地民眾看見，更有機會走向全台灣及全世界。

市府今年特別規劃北、中、南巡迴展售，這次與中台灣區域治理平台夥伴南投縣合作，結合兩地特色產品，並運用新東陽國道服務區的通路優勢，將過路人潮轉化為消費商機。現場還設置「嘉市好店×故宮」聯名商品專區，透過品牌跨界合作，提升商品能見度，未來進一步爭取進駐新東陽全國通路，包括機場免稅店，讓國內外旅客都能選購嘉義特色好物。

建設處長羅資政表示，市府2019年推動「嘉市好店」品牌以來，累計217家業者及產品入選，透過品牌遴選、產業輔導、永續轉型及行銷推廣，持續協助在地業者成長，8月「嘉市好店」取得商標註冊，象徵城市品牌發展邁入新里程碑。今年除在新光三越百貨舉辦展售，也首度進軍國道服務區，測試不同通路市場潛力。2027年將辦理「嘉市好店」2年1次徵選，具備品牌力、在地特色及創新能力的嘉義市業者，只要符合食品安全、商品標示及食品業者登錄等相關法規，均可準備提案參選，歡迎有意拓展市場的店家踴躍參與。

嘉義市優質品牌搶攻全台商機！市府攜手南投縣政府，17日至20日在南投新東陽國道服務區舉辦「嘉義南投好市成雙」聯合市集，集結兩地特色美食與文創商品，副市長陳永豐上午率市府團隊及業者參與。圖／嘉市府提供
嘉義市優質品牌搶攻全台商機！市府攜手南投縣政府，17日至20日在南投新東陽國道服務區舉辦「嘉義南投好市成雙」聯合市集，集結兩地特色美食與文創商品，副市長陳永豐上午率市府團隊及業者參與。圖／嘉市府提供

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