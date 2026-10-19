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消防署救災指揮通信平台車操作競賽 南市消防局奪優勝第1名

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南消防局派員參加內政部消防署舉辦的救災指揮通信平台車操作競賽，由第六救災救護大隊隊員吳承原、和緯分隊隊員徐俊雄奪下「優勝」第1名。圖／消防局提供
台南消防局派員參加內政部消防署舉辦的救災指揮通信平台車操作競賽，由第六救災救護大隊隊員吳承原、和緯分隊隊員徐俊雄奪下「優勝」第1名。圖／消防局提供

台南消防局派員參加內政部消防署舉辦的救災指揮通信平台車操作競賽，由第六救災救護大隊隊員吳承原、和緯分隊隊員徐俊雄奪下「優勝」第1名；消防局表示，兩人憑藉熟練的裝備操作能力及團隊默契，在實際操作與專業技能考驗中獲得肯定，展現南市平日訓練成果。

消防局指出，救災指揮通信平台車是重大災害發生時支援現場指揮調度的重要裝備，操作人員除了必須熟悉車載設備及通信系統，更須具備迅速完成相關作業、維持通信順暢及配合現場需求的能力；本次競賽於9月30日至10月2日舉行，吳承原與徐俊雄將專業知識落實於競賽操作，憑藉穩健的表現成功奪下第1名佳績。

台南市長黃偉哲表示，災害救援除了第一線人員的應變能力，也仰賴指揮調度及通信支援，市府將持續支持消防人員培訓與設備整備；消防局長楊宗林說，指揮通信系統能否迅速建置並穩定運作，攸關救災指令傳遞及各單位協作，消防局將持續加強設備操作訓練與情境演練。

台南消防局派員參加內政部消防署舉辦的救災指揮通信平台車操作競賽，由第六救災救護大隊隊員吳承原、和緯分隊隊員徐俊雄奪下「優勝」第1名。圖／消防局提供
台南消防局派員參加內政部消防署舉辦的救災指揮通信平台車操作競賽，由第六救災救護大隊隊員吳承原、和緯分隊隊員徐俊雄奪下「優勝」第1名。圖／消防局提供

台南消防局派員參加內政部消防署舉辦的救災指揮通信平台車操作競賽，由第六救災救護大隊隊員吳承原、和緯分隊隊員徐俊雄奪下「優勝」第1名。圖／消防局提供
台南消防局派員參加內政部消防署舉辦的救災指揮通信平台車操作競賽，由第六救災救護大隊隊員吳承原、和緯分隊隊員徐俊雄奪下「優勝」第1名。圖／消防局提供

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