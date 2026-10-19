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鹽水夜市趴趴走 10/21加碼送夜奇鴨、抵用券

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

今年「夜奇鴨趴趴走」系列活動陸續走訪不同夜市，吸引許多民眾熱情參與。這次夜奇鴨將於10月21日 (三) 下午6時30分現身鹽水夜市，現場特別加碼40隻夜奇鴨布偶，並發放300張50元夜市抵用券，邀請民眾一起逛夜市、吃美食、抽好禮，感受鹽水夜市的熱鬧魅力。

臺南市長黃偉哲表示，今年的「夜奇鴨趴趴走」系列活動，讓夜奇鴨走進更多在地夜市，與民眾近距離互動，也讓大家感受不同夜市的文化特色與人情味。鹽水曾因港口而繁華並擁有深厚的歷史文化底蘊，現更因蜂炮和月津港燈會而持續享譽各界，鹽水夜市展現了小鎮獨有的庶民美食與生活風情，各式傳統小吃與特色攤位，交織出熱鬧又親切的在地氛圍，讓民眾在品嚐美食之餘，感受鹽水小鎮的獨特魅力。歡迎市民朋友跟著夜奇鴨的腳步走進鹽水夜市，體驗臺南夜市好吃、好玩又好逛的多元風貌。

臺南市政府經濟發展局局長張婷媛指出，「夜奇鴨趴趴走」今年已舉辦5場活動，其中「扭出夜奇鴨」更成為超人氣亮點，深受民眾歡迎。為延續活動熱潮，這次特別加碼40隻夜奇鴨布偶，增加民眾抽中人氣大獎的機會，喜愛夜奇鴨的粉絲千萬不要錯過。

臺南市市場處處長林東征說明，除了加碼夜奇鴨布偶外，現場也將發放300張50元夜市抵用券，鼓勵民眾走進鹽水夜市品嚐特色美食、支持在地攤商，還能與可愛的夜奇鴨合影留念。期盼透過趣味互動與消費優惠，讓更多民眾發掘在地夜市的特色與魅力，進一步帶動夜市人潮及消費商機，讓臺南夜市的熱鬧活力持續延燒。

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