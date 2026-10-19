2026嘉義市童軍大露營正式啟用

照片取自嘉義市政府

2026嘉義市童軍大露營17日在南興國中第二校區永續學院探索體驗園區隆重開幕。全市共470位童軍及老師共同參與，透過露營、戶外探索及團隊活動，體驗童軍精神，也見證南興國中第二校區永續學院探索體驗園區第一階段工程正式啟用。在宣告園區優化工程第一階段正式完工同時，也為嘉義市童軍教育及戶外教育開啟新的學習場域，為明年度即將於嘉義市舉辦的 「2027全國中小學童軍大露營」預做暖身。

嘉義市長黃敏惠表示，童軍大露營選在南興國中第二校區永續學院探索體驗園區舉辦別具意義。南興探索體驗園區為全國首座由地方政府設置的國中探索體驗學校。第一階段工程完工，不只是教學場域的優化，也讓環境成為教室，讓生活成為課程，透過探索體驗，讓孩子走出教室、親近自然，在團隊合作與挑戰中培養勇氣、責任感及合作精神。

教育處長黃媛楟表示，探索體驗園區第一階段於正式啟用，工程增設露營場、藝文表演廣場以及停車場。其中，露營區克服丹娜絲風災後造成的大量樹木倒伏，保留去化木材作為日後童軍課程使用，並加強營地親環境特性，設置石籠擋土牆，增設露營平台、步道與階梯，可容納約50帳棚，讓孩子透過露營培養團隊合作與環境適應力。

藝文表演廣場設計開放通透，可作為表演舞台、藝文展演場地。同時第一階段工程也與環境共生，保留原有的楊桃樹等植裁，延續原有綠意，讓自然成為教室，也讓永續落實在這片廣達7.5公頃的園區之中。

教育處指出，嘉義市明年將承辦「2027全國中小學童軍大露營」，將整合市府、學校、童軍會及社區力量，規劃豐富多元的活動，邀請全國童軍夥伴走進嘉義、探索嘉義，感受嘉義市的童軍熱情與城市魅力。

嘉義市將持續推動「校校有童軍」，深化童軍教育，童軍人口比例名列全國第2。童軍教育不僅培養團隊合作、服務奉獻與責任感，也參與聯合國第70屆婦女地位委員會暨NGO周邊論壇（CSW70）、參訪北紐澤西女童軍夢想實驗室等國際交流活動，帶領童軍與女童軍走向國際，讓童軍精神成為城市向上、向善的力量。

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