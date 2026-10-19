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走進台南百年鐵道趁現在 舊車站軌道限時開放拍照打卡

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南地路地下化後，台南車站軌道停用，市府與台鐵、鐵道局協調，以原古蹟車站第一月台北端自4號車候車處為起點、南端至2號車候車處為終點，開放第1-2月台之間鐵軌股道作為拍照打卡體驗區。圖／台南市交通局提供
台南地路地下化後，台南車站軌道停用，市府與台鐵、鐵道局協調，以原古蹟車站第一月台北端自4號車候車處為起點、南端至2號車候車處為終點，開放第1-2月台之間鐵軌股道作為拍照打卡體驗區。圖／台南市交通局提供

台南鐵路地下化第一階段17日通車，舊車站地面軌道隨之停用。台南市政府與台鐵公司、交通部鐵道局協調，在下一階段工程啟動前，短期開放舊台南車站第1、2月台間的鐵軌股道，讓民眾走進過去無法進入的軌道區拍照打卡。活動即日起至26日止，每日上午10時至下午5時30分開放，遇雨或地面濕滑將暫停開放。

交通局長王銘德表示，體驗區以原古蹟車站第一月台北端4號車候車處為起點，南端至2號車候車處為終點，開放第1、2月台之間的鐵軌股道。第一月台開放區域南北兩端均設有上下月台及鐵軌間的樓梯，民眾須由指定出入口進出，並依序通行、緊握扶手、踩穩踏階，切勿推擠或逆向行走，也不得從其他位置進入軌道區。

市長黃偉哲表示，鐵路地下化通車系列活動獲得民眾熱烈回響，舊車站地面鐵道最後一夜，也展現市民對百年鐵道的深厚情感。感謝台鐵公司及鐵道局支持市府提議，短期開放過去無法進入的區域，讓民眾從不同視角感受舊鐵道的歷史記憶，為台南百年鐵道留下見證。

交通局提醒，軌道開放區僅供靜態拍照打卡，不得跑跳或從事動態活動。現場仍有鐵軌、道碴等設施，民眾行走時務必留意腳步，並禁止破壞、移動、拆除或攜出鐵路設施，也不得有破壞古蹟或違反文化資產保存法的行為。若現場人潮較多，將視情況管制進出；民眾不得超越開放範圍，非開放時間也禁止進入，以確保安全。

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