從到宅洗澡到失智照護！嘉義中華聖母基金會獲醫療奉獻獎肯定

嘉義市天主教聖馬爾定醫院今年迎來成立60周年，除頭頸癌患者5年存活率達59.1%，優於全國區域醫院平均值，所屬中華聖母基金會也獲得第36屆醫療奉獻獎團體貢獻獎。嘉義市長黃敏惠今天前往醫院祝賀，並率領市府長照中心同仁張貼賀榜，肯定基金會長期投入失智照顧、到宅沐浴及偏鄉弱勢服務。

黃敏惠表示，日前辭世的華淑芳修女，早年在醫療及社福資源不足的環境下來到嘉義，奉獻超過一甲子，中華聖母基金會延續其服務精神，長期深入社區及偏鄉，照顧高齡長者、失智患者、身心障礙者及弱勢兒少，這次獲獎是對第一線服務人員的肯定。

中華聖母基金會約20年前引進全台首輛到宅沐浴車，協助行動不便及失能長者維持身體清潔與生活尊嚴，並陸續投入聖愛家園、聖母家屋、聖仁失智照護家園及隆興園區等服務，建立多元長期照顧網絡。

聖馬爾定醫院院長陳美惠表示，「那些沒有說出口的需要，就是我們留下來的理由。」獲得醫療奉獻獎不是服務的終點，而是提醒團隊持續走向最需要協助的地方。

除了社福服務獲獎，聖馬爾定醫院今天也發表頭頸癌治療成果。院方統計自2019年起收治的口腔癌及下咽癌患者，5年存活率達59.1%，優於全國區域醫院平均值，透過數位影像、手術導引板及達文西機械手臂等技術，提升腫瘤切除精準度，並兼顧患者術後吞嚥、說話及外觀重建需求。

市府衛生局長兼長照中心主任廖育瑋表示，基金會長期投入社區照顧、居家服務及失智團體家屋，協助減輕家庭照顧負擔，市府將持續結合民間資源，完善在地長照服務。

嘉義市長黃敏惠（前排左三）、天主教嘉義教區主教浦英雄（前排左二）及聖馬爾定醫院院長陳美惠（前排右二）等人合影，見證中華聖母基金會榮獲醫療奉獻獎的榮耀。記者李宗祐／攝影

聖馬爾定醫院迎來成立60週年，嘉義市長黃敏惠與院方、醫療團隊及病友合影，分享中華聖母基金會榮獲醫療奉獻獎的喜悅。記者李宗祐／攝影

嘉義市長黃敏惠（左三）前往聖馬爾定醫院張貼賀榜，祝賀中華聖母基金會榮獲第36屆醫療奉獻獎團體貢獻獎，肯定基金會長期深耕長照及弱勢服務。圖／嘉義市政府提供

嘉義市長黃敏惠與聖馬爾定醫院醫療團隊及院方人員合影，肯定中華聖母基金會延續華淑芳修女奉獻精神，長期深耕嘉義長照服務。記者李宗祐／攝影