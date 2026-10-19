嘉義縣馬稠後園區開發近尾聲 嘉45線通車、95家廠商進駐

嘉義縣馬稠後產業園區後期開發進入收尾階段，重要聯外道路嘉45線鄉道今天正式通車，園區內道路也同步開放。縣長翁章梁表示，縣府已售出土地將有95家廠商進駐，其中7家正式投產、43家取得建照，未來更將利用台糖約101公頃土地，引進半導體供應鏈，串聯科學園區與傳統產業，帶動嘉義產業升級及就業機會。

嘉義縣政府今天上午舉行嘉45線通車典禮，縣長翁章梁、縣議會副議長陳怡岳及多名地方民意代表出席。隨著道路開放通行，從縣政府所在地的縣治特區可直接銜接台19線，也為鹿草、朴子及義竹等鄉鎮居民提供更便利的交通路網。

翁章梁表示，嘉45線通車不僅是交通建設的重要進展，也代表馬稠後產業園區後期開發已接近收尾階段。園區已有95家廠商購地準備設廠，其中7家投入生產，另有40多家陸續建廠，隨著廠房逐步完工，未來將形成更完整的產業聚落。

縣府經濟發展處表示，為改善園區聯外交通，縣府已將周邊縣道167線及嘉45線拓寬至24公尺，嘉45線全線通車後，可向西銜接台19線，並串聯縣治特區及台82線，提升產業運輸效率及區域交通便利性。

馬稠後產業園區後期開發面積約343.8公頃，除縣府分回約112公頃土地，另有台糖公司約101公頃土地採只租不售方式，未來規畫提供半導體產業供應鏈進駐，成為嘉義科技產業發展的重要腹地。

翁章梁表示，馬稠後產業園區一期與後期合計約430公頃，是嘉義縣重要的產業發展基地，不僅能創造在地就業機會，更扮演產業發展「承先啟後」的角色，未來將串聯嘉義科學園區、半導體供應鏈及既有傳統工業，促進產業合作與技術升級，提升嘉義整體產業競爭力。

此外，園區服務中心周邊規畫設置國際會議廳、餐廳及幼兒園，滿足廠商交流、員工用餐及子女托育需求。隨著聯外道路通車、公共設施逐步完善及廠商陸續投產，馬稠後產業園區將加速形成產業聚落，為嘉義帶來更多就業機會。

嘉義縣馬稠後產業園區服務中心空拍畫面，周邊規畫設置國際會議廳、餐廳及幼兒園，完善園區生活服務機能。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁與地方民意代表及園區廠商代表在嘉45線通車典禮現場合影，期盼道路通車帶動產業發展及就業機會。圖／嘉義縣政府提供

馬稠後產業園區後期已有95家廠商購地進駐，其中7家正式投產、43家取得建照，園區內廠房陸續興建。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣馬稠後產業園區後期嘉45線正式通車，園區內道路同步開放，未來可由縣治特區銜接台19線，改善周邊交通及產業運輸條件。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣馬稠後產業園區後期嘉45線今天舉行通車典禮，縣長翁章梁與地方民意代表共同剪綵，見證園區聯外交通建設重要進展。圖／嘉義縣政府提供