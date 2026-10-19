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年省5000工時 台南導入無人機空拍協查地價稅、房屋稅

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市「無人機協助地價稅、房屋稅清查」，導入無人機空拍、三維建模及稅務圖資整合系統（ATG系統），預估每年可節省逾5000工時及約157萬元人力成本，開啟台南智慧稅務新模式。圖／台南市財稅局提供
台南市「無人機協助地價稅、房屋稅清查」，導入無人機空拍、三維建模及稅務圖資整合系統（ATG系統），預估每年可節省逾5000工時及約157萬元人力成本，開啟台南智慧稅務新模式。圖／台南市財稅局提供

台南市政府導入無人機空拍、三維建模及稅務圖資整合系統（ATG），協助地價稅房屋稅清查，透過科技掌握土地及建物使用變化，提升清查效率與準確度。市長黃偉哲表示，這項措施預估每年可節省逾5000工時、約157萬元人力成本，並減少第一線人員現場勘查負擔，讓有限人力投入更需要專業判斷的稅務服務。

黃偉哲表示，過去地價稅及房屋稅清查主要仰賴人工勘查，不僅耗費人力與時間，也可能因測量誤差產生爭議。導入無人機後，可快速取得大範圍空拍影像，結合三維建模、數位化資料及跨機關圖資共享，提升稅務清查的效率與精準度。

他指出，科技應用的目的在於解決市政第一線的實際問題，這次導入台灣產製的無人機，也有助克服偏遠山區不易抵達的限制，減少基層人員奔波勘查，進一步提升行政效率與服務品質。

台南市財稅局表示，透過定期空拍，可即時掌握土地及建物使用情形的變化，縮小實際使用狀況與稅務資料間的落差，降低徵納雙方爭議。未來在符合相關規範下，相關圖資也可提供其他局處業務參考，擴大跨機關共享效益。

市府指出，財稅局近年持續推動五大智慧稅務服務，包括專業代理人線上查詢發證、MyData稅務e指通、電子稅單、稅務自動化服務機台及機器人流程自動化（RPA），並獲得2025 IDC未來企業大獎智慧城市類別「最佳數位政策獎」。

市府表示，自黃偉哲上任以來，相關智慧稅務服務累計逾79.8萬件，未來將持續導入人工智慧（AI）等科技，精進稅務作業與便民服務，提升數位辦稅的便利性。

台南市「無人機協助地價稅、房屋稅清查」，導入無人機空拍、三維建模及稅務圖資整合系統（ATG系統），預估每年可節省逾5000工時及約157萬元人力成本，開啟台南智慧稅務新模式。圖／台南市財稅局提供
台南市「無人機協助地價稅、房屋稅清查」，導入無人機空拍、三維建模及稅務圖資整合系統（ATG系統），預估每年可節省逾5000工時及約157萬元人力成本，開啟台南智慧稅務新模式。圖／台南市財稅局提供

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