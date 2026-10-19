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國華街下水道工程延宕衝擊商家生意 嘉市議員轟「損失誰承擔」

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市議員黃大祐（右）質詢工務處長余成鈺。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員黃大祐（右）質詢工務處長余成鈺。記者魯永明／翻攝

嘉義市文化路夜市商圈國華街雨水下水道工程7月開工，原訂2個月完成，卻因地下管線遷移及天候影響，工期嚴重延宕，第一階段恐延至11月初，店家生意受衝擊，部分歇業。多名議員上午質詢，要求市府提明確完工期及交通疏導措施，補救商家損失；工務處長余成鈺表示，爭取減免受影響商家營業稅及房屋稅，後續工程協調地下管線，避免重蹈覆轍。

議員王浩質詢，國華街至民族路、光彩街路段下水道工程，辦說明會讓居民店家配合約2個月工期，如今工期拉長3、4個月，居民出入、商家營運受影響，為何選在7月雨季施工，議會要求延長工時趕工，卻未兌現承諾，應向店家交代。

王浩認為，地下管線位置、遷移時程及雨季施工風險，應在規畫階段掌握，不能等到開挖後才處理。他要求市府記取第一階段經驗，第二、三階段施工前應先盤點管線、完成必要遷改，並提出具體工期及趕工計畫，避免地方再次承受長時間施工之苦。

余成鈺答詢，考量國華街巷道狹窄、施工空間有限，延長工時為主要趕工方向，工程逐段開挖、混凝土打底，再吊放管涵方式施工，調整流程後，原則上每2天可完成一次作業循環，每次吊放2支、總長4.8公尺的管涵，工程初期受天候及地下管線遷移影響，雨天約造成近1個月延誤，瓦斯、自來水及台電等管線遷移耗費約1個月。國華街周邊部分建築老舊、地層較軟，為避免開挖範圍過長造成房屋下陷，施工長度須兼顧安全，並非所有工序都能單純以延長工時加快進度。

市議員黃大祐質詢施工造成交通衝擊，因為國華街周邊巷弄狹窄，工程圍籬及施工車輛壓縮通行空間，尖峰時段容易壅塞，影響救護車、消防車通行，市府應落實交通疏導，要確保居民出入、商家進貨及卸貨動線，設置陳情窗口及處理時限，讓民眾遇到問題能找到負責單位。

余成鈺表示，施工前提交通維持計畫，現場安排人員疏導，將持續與住戶及商家溝通，爭取營業稅、房屋稅減免，降低施工對地方營運及生活的衝擊。市議員陳家平要求加強與管線單位、沿線商家、里長及宮廟協調，尤其後續工程若遇活動，應提前安排交通動線。他關切工程完成後能否改善中山路一帶強降雨積淹水問題。余成鈺說，老舊箱涵尺寸1.2公尺乘1.5公尺，此次更換為內徑1.8公尺的管涵，可提升約4成排水通水斷面，改善上游路段淹水問題。後續第二、三階段工程，將盡可能在開挖前完成地下管線遷改，減少等待停工時間。

嘉義市文化路夜市商圈國華街雨水下水道工程7月開工，原訂2個月完成，卻因地下管線遷移及天候影響，工期嚴重延宕。記者魯永明／翻攝
嘉義市文化路夜市商圈國華街雨水下水道工程7月開工，原訂2個月完成，卻因地下管線遷移及天候影響，工期嚴重延宕。記者魯永明／翻攝

嘉義市議員王浩（右）質詢工務處長余成鈺。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員王浩（右）質詢工務處長余成鈺。記者魯永明／翻攝

嘉義市議員陳家平（右）質詢工務處長余成鈺。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員陳家平（右）質詢工務處長余成鈺。記者魯永明／翻攝

夜市 議員 嘉義 工程

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