台南車站新站3號出口…行人違規穿越馬路 市府回應了

台南市區鐵路地下化通車後，台南火車站新站啟用，因原車站仍在整修，民眾多從前鋒路2號、3號出口進出。不過，鄰近成功大學的3號出口因缺乏行人穿越線，民眾須繞行約500公尺才能通行，不少學生及旅客為求方便直接穿越馬路，險象環生。

市議員李宗霖要求市府盡速改善行人動線，交通局表示，預計在光復連假前完成3號出口前行人穿越線及相關警示設施。

李宗霖表示，台南車站地下化後，車站周邊人潮增加，但3號出口附近缺乏完善的行人穿越設施，民眾想直接通過道路，卻沒有斑馬線或交通號誌，只能觀察來往車輛，趁車流空檔冒險穿越。

李宗霖指出，3號出口正對成功大學光復校區宿舍，不少學生及旅客往返車站與校園，卻因行人動線不良被迫繞行約500公尺。現場已有不少民眾直接穿越馬路，交通安全堪憂，要求相關單位在兼顧交通安全與用路需求下，儘速增設行人穿越線，必要時辦理會勘，妥善規畫通行動線。

李宗霖認為，現有設計與大眾運輸導向發展（TOD）強調的步行可及性及轉乘便利性有所落差。鐵路地下化後，東區還將有南台南站及林森站兩個新站體，市府應將行人需求納入規畫，避免類似問題再次發生。

針對3號出口增設行人穿越道，交通局表示，在施工圍籬撤除前就已初步規畫，預計增設行人穿越道，並取消部分受影響路段的機車停車格位。考量施工完整性，未在圍籬撤除前施作，預計於光復連假前完成行人穿越線及相關警示設施。

李宗霖也指出，2號出口前方的交通號誌可能影響新站景觀，建議一併評估調整。他表示，新站啟用初期仍須透過實際使用檢驗設計缺失，鼓勵市民及使用者持續反映站內外硬體與動線問題，逐步完善周邊步行環境及公共設施。

交通局表示，配合鐵路地下化通車，市府已針對前鋒路原臨時站、2號出口及3號出口周邊道路，提前調整號誌、標誌及標線等交通設施。其中，原臨時站取消及2號出口相關配套，已在17日正式通車前完成，包括接送臨停區、排班區及路口標線等調整。

至於民眾反映機車停車格過長、衍生停車亂象，交通局說明，該路段機車格原依道路範圍畫設，鐵道局撤除施工圍籬後，騰出新的路側側溝空間，為避免短期內出現機車亂停情形，先調整延伸車格線。交通局呼籲民眾依規定停放機車，以免違規受罰。

交通局表示，後續將再會同工務局，針對側溝整平及前鋒路路肩空間調整等問題辦理會勘、研議，並視實際使用情形滾動調整，改善車站周邊交通與行人通行環境。

台南火車站新站啟用，增加3號出口卻因缺乏行人穿越線，議員李宗霖接獲民眾陳情，也目擊不少民眾直接穿越馬路，險象環生。圖／李宗霖提供

台南火車站新站啟用，增加3號出口卻因缺乏行人穿越線，議員李宗霖接獲民眾陳情，也目擊不少民眾直接穿越馬路，險象環生。圖／李宗霖提供