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影／人口暴增警力吃緊 台南德南派出所5次招標今終於新建動土

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南德南派出所地方爭取多年終於改地新建動土。記者周宗禎／攝影
台南德南派出所地方爭取多年終於改地新建動土。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁警分局德南派出所老舊狹小，人力吃緊、卻位在仁德老街中正路重建困難，地方爭取新建多年，今天終於在崑崙路公墓用地動土。市議員杜素吟代表郭鴻儀、吳宇寰、陳皇宇、鄭佳欣等在地議員感謝市長黃偉哲大力支持，讓地方的心願終於實現。

杜素吟說，新建工程之前已流標四次，新建經費9400萬一直沒辦法標出去，終於這次有花蓮業者得標，一旁消防分隊已蓋到三樓，地方期待新派出所能早日完工，增進地方治安維護。

市長黃偉哲與各民代參與動土。黃偉哲表示，新所在仁德區崑崙路中軍段，可提升員警辦公環境及生活空間，完工後請立編制將從19人擴張到24人，也會提升地方的治安維護及警政服務。

不過目前警力吃緊，斗南所目前也只有14名員警，未來能夠增加多少人還要看中央支持程度。

警方表示，仁德地區近年來因鄰近科學園區、交通網絡四通八達，吸引大量人口移入，特別是轄區內多件建案興建中，人口數與車流量勢必再創新高，治安與交通狀況也將更趨複雜。現德南派出所廳舍已34年不僅老舊，電線裸露有安全隱憂，每逢大雨牆角漏水，辦公環境空間嚴重不足，且無汽機車停車場供民眾洽公與公務車輛使用。

警方說，轄管人口近1萬8千人，警民比偏高，編制19人現有14名警力、已難以負荷未來所需。為了仁德地區擁有更完善的警政服務，選址在仁德區崑崙路中軍段923-4地號新建派出所。規畫地上3層現代化辦公室、餐飲、槍械彈藥室、會議室、文康室及員警待命休憩空間。

黃偉哲說，大家的努力讓地方的期待終於能夠「千呼萬喚始出來」，這項建設在地議員「都一直在跟我們講，然後說這個地方真的很需要喔」，因為你看路開這麼大條，但是治安怎麼維護？很需要我們增加警力！未來高鐵特定區、沙崙智慧綠能科技城的發展都需要有更多的警力，人口也一直在增加，那將來如果南科四期很順利的話，這地方可能進駐的人口數以萬計，所以很需要警力與救災機制能夠建立。

他說，我背後是文賢分隊消防分新建要7800萬、德南所9400萬，「希望我們得標的營造廠盡量能夠用國內設備、國內的建材，不要用那些很奇怪的外國的那種壞掉要花很多錢麻煩維修的那種」。

台南德南派出所地方爭取多年終於改地新建動土。記者周宗禎／攝影
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