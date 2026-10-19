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走進地獄血池油鍋 沉浸式體驗冒險「一起下地獄」12月嘉義登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣民間信仰地獄景象，透過虛擬實境（VR）化為沉浸式冒險，民眾日前在嘉義公園「神行祭」現場的VR體驗攤位試玩「地獄纜車」片段。圖／夢境現實提供
台灣民間信仰地獄景象，透過虛擬實境（VR）化為沉浸式冒險，民眾日前在嘉義公園「神行祭」現場的VR體驗攤位試玩「地獄纜車」片段。圖／夢境現實提供

台灣民間信仰地獄景象，透過虛擬實境（VR）化為沉浸式體驗冒險！文化部推動文化科技自主研發，結合夢境現實與夢想動畫打造多人走動式VR作品「一起下地獄」，讓玩家戴上VR頭盔後，與親友在虛擬場域實際走動，探索寒冰地獄、血池、奈河橋及油鍋地獄等場景。完整版體驗約50分鐘，每場最多10人，預計12月在高雄夢境現實及嘉義文創園區搶先推出。

「一起下地獄」日前參與嘉義公園「神行祭」，現場設置VR體驗攤位，開放民眾試玩「地獄纜車」片段。玩家乘坐虛擬纜車，沿途看見地獄中的各種酷刑，並嘗試逃出地獄，體驗全程約7分鐘，吸引不少民眾嘗鮮，也讓作品在正式推出前先與嘉義民眾見面。

「一起下地獄」6月在文化部「文化黑潮計畫」成果發表會首度亮相，文化部長李遠體驗，以「下地獄」自嘲文化部工作心情，笑稱參加成果發表會就像來到極樂世界，因為看到創作者不斷進步，能在更好環境中創作優質作品。作品以民間信仰對地獄想像為靈感，玩家彷彿搭上地獄纜車，展開一段探索黃泉路的旅程。不同於傳統VR只站在原地觀看虛擬畫面，玩家可在場域內實際行走，與環境及其他參與者互動，感受更具臨場感的沉浸式體驗。

作品背後有台灣文化科技自主研發的重要突破。文化部2024年起透過「文化黑潮計畫」推動多人走動式VR技術系統開發，整合空間定位追蹤、多人同步互動及場域管理等技術，建立台灣自主研發的系統，降低過往仰賴國外技術平台的限制，並逐步拓展海外市場。

製作團隊夢境現實原為夢想動畫的互動技術部門，後獨立成為科技藝術公司，專注於XR、MR沉浸式體驗創作與展演，作品曾獲MUSE Design Awards金獎、鉑金獎，並參與大阪世博、加拿大蒙特婁等國際展演。

從文化科技成果發表到嘉義神行祭，「一起下地獄」逐步走向市場。完整版12月在嘉義文創園區及高雄夢境現實推出，讓玩家不只透過螢幕觀看地獄，更能親自走進虛擬場景，體驗融合台灣民間信仰、文化創意與科技的多人冒險。詳細展演及售票資訊，將由製作團隊後續公布。

台灣民間信仰地獄景象，透過虛擬實境（VR）化為沉浸式冒險，民眾參與嘉義公園「神行祭」，現場設置VR體驗攤位，開放民眾試玩「地獄纜車」片段。圖／夢境現實提供
台灣民間信仰地獄景象，透過虛擬實境（VR）化為沉浸式冒險，民眾參與嘉義公園「神行祭」，現場設置VR體驗攤位，開放民眾試玩「地獄纜車」片段。圖／夢境現實提供

文化部推動文化科技自主研發，結合夢境現實與夢想動畫打造多人走動式VR作品「一起下地獄」，日前嘉義公園「神行祭」現場設置VR體驗攤位，開放民眾試玩「地獄纜車」片段。圖／夢境現實提供
文化部推動文化科技自主研發，結合夢境現實與夢想動畫打造多人走動式VR作品「一起下地獄」，日前嘉義公園「神行祭」現場設置VR體驗攤位，開放民眾試玩「地獄纜車」片段。圖／夢境現實提供

台灣民間信仰地獄景象，透過虛擬實境（VR）化為沉浸式冒險。圖／夢境現實提供
台灣民間信仰地獄景象，透過虛擬實境（VR）化為沉浸式冒險。圖／夢境現實提供

冒險 嘉義 夢境 民俗信仰

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