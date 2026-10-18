台南特色農產前進法國 「台灣日」現場國旗飄揚醒目

台南市政府農業局前往法國參與法國台灣商會舉辦的「法國台灣日」，透過特色農產向法國民眾介紹台南優質農產品及在地飲食文化，希望拓展國際能見度，而現場青天白日滿地紅國旗飄揚更顯醒目。

這項活動今天在緊鄰法國巴黎的Levallois-Perret（勒瓦盧瓦-佩雷）市政廳花登場，現場展出台南的薑麻油拌麵、虱目魚鬆、特級米奶茶、黃金蕎麥茶、鳳梨乾及芒果乾等多元產品，吸引大批民眾駐足參觀，不少民眾主動詢問產品購買管道。

除勒瓦盧瓦－佩雷市（Levallois-Perret）副市長以及駐法代表處代表郝培芝也出席，南市府農業局主任秘書吳名彬、農產行銷科長馮秋蓉更飛往當地參與，期望為南市農特產品拓展更多元通路。

農業局指出，本次為第二屆「法國台灣日」，原訂於初夏舉行，因極端熱浪而延期改於秋季與法國民眾相見。Levallois-Perret市政廳花園打造充滿台灣風情的「台灣文化村」，結合傳統與當代表演、多元語言文化體驗、美食及文創市集，呈現台灣豐富多元文化樣貌。特別感謝法國台灣商會邀請，讓農業局有機會設置特色農產品展示攤位。

農業局長馮祥勇表示，此次展出農特產品各具特色，從方便料理的薑麻油拌麵、展現台南漁產特色的虱目魚鬆，到以米為素材開發的特級米奶茶，以及香味迷人的黃金蕎麥茶、甜美桂圓茶等特色飲品，呈現台南農漁產加工多元應用；鳳梨乾及芒果乾則透過水果加工延伸農產品價值，讓台灣水果的風味以不同形式呈現。

台南市政府農業局前往法國參與法國台灣商會舉辦的「法國台灣日」，透過特色農產向法國民眾介紹台南優質農產品及在地飲食文化，拓展國際能見度。圖／台南市政府農業局提供

台南市政府農業局前往法國參與法國台灣商會舉辦的「法國台灣日」，透過特色農產向法國民眾介紹台南優質農產品及在地飲食文化，拓展國際能見度。圖／台南市政府農業局提供

勒瓦盧瓦－佩雷市（Levallois-Perret）副市長（中）以及駐法代表處代表郝培芝（第二排右二）等人出席活動。圖／台南市政府農業局提供