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河口鱷掛平安符鑽轎底 嘉義城隍廟首推寵物數位護照

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
河口鱷「點點」在飼主陪同下鑽過嘉義城隍廟神轎轎底，祈求平安健康，特殊祈福畫面相當罕見。記者李宗祐／攝影
河口鱷「點點」在飼主陪同下鑽過嘉義城隍廟神轎轎底，祈求平安健康，特殊祈福畫面相當罕見。記者李宗祐／攝影

嘉義城隍廟今天在嘉義公園舉辦「2027奇珍異類點寵物平安燈」活動，除了常見的貓狗，還有河口鱷、紅尾鵟、藍孔雀、狐獴及狐狸等特殊寵物現身，甚至有鱷魚鑽神轎轎底祈福的罕見畫面。廟方今年首度推出結合NFC晶片與QR Code的寵物數位護照，讓傳統宗教祈福增添科技協尋功能。

活動配合「神行祭－桃城開堂」舉行，嘉義城隍廟將城隍爺及虎爺神尊「白虎將軍福吉」請至嘉義公園，邀集15組特殊寵物與飼主參與。現場除了大型阿拉斯加雪橇犬，還有站在棲架上的猛禽、色彩鮮豔的藍孔雀，以及由飼主抱在懷中的河口鱷與狐狸，宛如一場特殊寵物嘉年華，吸引不少民眾拿起手機拍照。

其中最受矚目的，是來自台中特殊寵物工作室、2歲多的河口鱷「點點」。飼主將牠抱在懷中，脖子掛上祈福吊飾，隨後讓牠從神轎轎底爬過，祈求平安健康。這隻外表令人畏懼的鱷魚，在飼主陪同下參與傳統祈福儀式，形成特殊畫面。

飼主表示，點點從小接受陪伴與訓練，已依規定植入晶片並接受主管機關管理。河口鱷成年後體長可達6公尺，飼養需要足夠空間與專業照顧，絕非一般家庭可以輕易負擔。由於爬蟲類生病初期往往不易察覺，這次特別帶牠參加祈福，希望能平安長大。

同行的還有6歲藍孔雀「雀診」及1歲多的紅尾鵟「108」。飼主替孔雀繫上祈福吊飾，紅尾鵟則站在專用棲架上，與現場其他寵物一同接受祝福。另有飼主抱著狐狸參與活動，成為民眾拍照焦點。

帶著2歲多狐獴「小明」參加活動的張姓飼主說，寵物就像家人，替牠點平安燈與人們祈求健康平安的心意相同。她認為，今年新增的數位護照相當實用，萬一寵物走失，拾獲者只要掃描吊飾上的QR Code，就能取得飼主聯絡資訊，協助愛寵返家。

嘉義城隍廟董事長楊嘉南表示，今年推出的「福吉寵物數位護照晶片吊飾」，結合NFC感應晶片及QR Code，飼主可透過手機連結廟方官方LINE帳號，完成寵物資料綁定。總幹事葛永樂說，廟方自2024年推出寵物平安燈，點燈就送主人光明燈，今年再加贈數位護照與寵物平安水，希望讓祈福活動兼具實際協尋功能。

嘉義市政府民政處長楊張建男表示，宗教文化結合數位科技，是廟宇服務創新的方向，城隍廟透過寵物平安燈與數位護照，讓傳統信仰延伸至寵物照護。廟方表示，飼主即日起可至城隍廟服務台或透過官網預約2027年寵物平安燈。

特殊寵物工作室帶來紅尾鵟「108」參加嘉義城隍廟寵物祈福活動，牠站在專用棲架上，展現猛禽獨特姿態。記者李宗祐／攝影
特殊寵物工作室帶來紅尾鵟「108」參加嘉義城隍廟寵物祈福活動，牠站在專用棲架上，展現猛禽獨特姿態。記者李宗祐／攝影

嘉義城隍廟寵物祈福活動出現狐狸身影，飼主抱著愛寵在城隍廟臨時行宮前合影，吸引民眾目光。記者李宗祐／攝影
嘉義城隍廟寵物祈福活動出現狐狸身影，飼主抱著愛寵在城隍廟臨時行宮前合影，吸引民眾目光。記者李宗祐／攝影

2歲多的河口鱷「點點」由飼主抱著參加嘉義城隍廟寵物平安燈活動，身上掛著祈福吊飾，模樣吸睛。記者李宗祐／攝影
2歲多的河口鱷「點點」由飼主抱著參加嘉義城隍廟寵物平安燈活動，身上掛著祈福吊飾，模樣吸睛。記者李宗祐／攝影

飼主帶著飼養2年多的狐獴「小明」參加嘉義城隍廟寵物祈福活動，希望愛寵平安健康，也肯定數位護照協尋功能。記者李宗祐／攝影
飼主帶著飼養2年多的狐獴「小明」參加嘉義城隍廟寵物祈福活動，希望愛寵平安健康，也肯定數位護照協尋功能。記者李宗祐／攝影

嘉義城隍廟寵物平安燈活動吸引大批民眾與飼主參與，現場可見藍孔雀、老鷹及犬隻等不同動物，場面熱鬧。記者李宗祐／攝影
嘉義城隍廟寵物平安燈活動吸引大批民眾與飼主參與，現場可見藍孔雀、老鷹及犬隻等不同動物，場面熱鬧。記者李宗祐／攝影

嘉義城隍廟推出寵物數位護照，結合NFC晶片與QR Code協尋功能，嘉義市民政處長楊張建男（左）、城隍廟董事長楊嘉南（右）展示虎爺造型吊飾。記者李宗祐／攝影
嘉義城隍廟推出寵物數位護照，結合NFC晶片與QR Code協尋功能，嘉義市民政處長楊張建男（左）、城隍廟董事長楊嘉南（右）展示虎爺造型吊飾。記者李宗祐／攝影

嘉義城隍廟舉辦寵物平安燈活動，邀集河口鱷、老鷹、藍孔雀、狐獴及犬隻等特殊寵物與飼主齊聚嘉義公園祈福。記者李宗祐／攝影
嘉義城隍廟舉辦寵物平安燈活動，邀集河口鱷、老鷹、藍孔雀、狐獴及犬隻等特殊寵物與飼主齊聚嘉義公園祈福。記者李宗祐／攝影

6歲藍孔雀「雀診」參加嘉義城隍廟寵物平安燈活動，飼主為牠繫上祈福吊飾，希望愛寵健康平安。記者李宗祐／攝影
6歲藍孔雀「雀診」參加嘉義城隍廟寵物平安燈活動，飼主為牠繫上祈福吊飾，希望愛寵健康平安。記者李宗祐／攝影

嘉義 城隍廟 護照

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