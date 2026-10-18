嘉義護小草協會推殭屍踩街 攜手少年隊宣導反毒防身

台南鐵路地下化昨天通車，台南人迎來平交道不再有火車通過的日子，交通部鐵道局前晚舉辦地下通車入厝典禮，身為台南子弟的國際名導李安透過預錄影片細數昔日住在台南後火車站成長的點滴，獻上跨海祝福。依鐵道局規畫，九處平交道明年九月底前拆完，整體拆除及復舊工程力拚二○二八年底完成。

2026-10-18 00:00