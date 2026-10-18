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嘉義護小草協會推殭屍踩街 攜手少年隊宣導反毒防身

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣護小草成長協會理事長黃嫈珺（後排右一）與參與萬聖節踩街活動的學童及家長開心合影。圖／黃嫈珺服務處提供
嘉義縣護小草成長協會理事長黃嫈珺（後排右一）與參與萬聖節踩街活動的學童及家長開心合影。圖／黃嫈珺服務處提供

嘉義縣護小草成長協會今天舉辦「中西合併萬聖節殭屍踩街大冒險」活動，號召近百名學童精心裝扮走入朴子市區街頭，現場並結合反毒教育宣導。理事長黃嫈珺表示，協會接續國慶日的藝文能量，持續推動優質親子活動，更希望藉此讓孩子們在寓教於樂中遠離新興毒品危害。

協會日前在國慶日邀請紙風車劇團演出「寶莉回家」，吸引2500人次觀賞，今天再度推出萬聖節主題活動。總幹事蔡雅靜規畫與嘉義縣警察局少年隊合作反毒宣導，教導學童正確認識並拒絕俗稱「喪屍煙毒」的新興毒品，提升自我保護意識。

活動除反毒宣導外，還聘請街舞Super Dou老師免費教授殭屍舞。下午2點半在蔡雅靜與副總幹事王思婷共同帶領下，近百名裝扮成各式角色的學童前往朴子配天宮進行成果展演，隨後展開市區踩街。隊伍行經高明寺、大進資生堂、虎兒油飯、朴子火車頭公園及朴子天公壇，沿途吸引眾多鄉親目光，最後隊伍回到朴子第一市場3樓舉行結業式。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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