湖子內重劃區停車需求增 嘉市新闢2停車場累計14處

嘉義市湖子內重劃區持續發展，停車需求隨之增加，市府今年10月新完成2處路外平面停車場，新增191席汽車停車位，累計已開闢14處停車場，提供788席汽車位。市長黃敏惠表示，隨著人口成長及公共建設陸續到位，市府將持續完善停車及生活設施，因應地方發展需求。

嘉義市政府交通處表示，新啟用的廣（停）2停車場，位於健康九路與湖美十一路口附近，周邊有多處新興住宅建案；另一處湖廣（停）13停車場，則位於健康二路與湖美八路口，鄰近湖美夜市、速食餐廳及住宅區，可提供居民及消費民眾停車使用。

兩處停車場共新增191席汽車位，均導入智慧化停車管理設備，包括車牌辨識系統及多元繳費方式，讓駕駛進出場及繳費更加便利，也提升停車場管理效率。

交通處長呂獎慧表示，湖子內地區近年住宅建案持續增加，停車需求逐漸提高，交通處已陸續完成14處路外平面停車場，共提供788席汽車位，並盤點適合設置路邊停車格的路段，增加停車空間。

目前湖子內地區路邊及路外停車空間合計有1442席汽車位、373席機車位，未來將持續檢討停車管理措施，因應住宅、商業活動及人口成長帶來的停車需求。

黃敏惠表示，湖子內地區除停車場外，已陸續完成里民活動中心、消防局第二分隊廳舍、環保局永續循環園區，以及第一期工程4處公園等公共設施，目前仍有遊戲場、綠化公園等建設持續推動，希望逐步完善生活機能，提升居民生活品質。

交通處表示，隨著湖子內地區開發及居住人口增加，未來將持續觀察各停車場使用情形，適時調整管理措施，兼顧居民停車便利與周邊交通秩序。