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北港朝天宮「糖郊媽」首度駐駕糖廠 為「1911好庫園區」開園巡境祈福
雲林縣府迎接本月23日「北港 1911 好庫文化產業園區」將正式開園，特別選在今天開園前夕推出「糖郊媽祖巡糖廍」祈福巡禮，恭迎北港朝天宮「糖郊媽」進入園區巡境安座祈福，透過在地信仰與百年糖業歷史文化串聯，為園區帶來福運。
朝天宮指出，北港糖廠承載國內糖業發展史。清代北港糖業鼎盛，糖商為同組成「糖郊（商會）」，並供奉「糖郊媽祖」，後來糖商將媽祖奉祀於天宮，成為地方的信仰寄託。
雲林縣府表示，北港糖廠共24座倉庫，目前已修復完成11座，預定先啟用4座倉庫，同時以糖業為主軸打造「 1911好庫文化產業園區」，其中4座倉庫已完工，預定本月23日正式開園。
為延續百年糖業文化，縣府今天迎請「糖郊媽」首度進廠巡禮坐鎮，今早由朝天宮董事長蔡咏鍀偕同副縣長謝淑亞、文觀處長謝明璇、鎮長蕭美文、鎮代主席黃美蘭恭迎媽祖起駕，一路護送遶境抵糖廠甘蔗區、舊機廠及火車倉庫巡廠並駐駕安座。
蔡咏鍀表示，好庫文化產業園區位在北港糖廠，極富重要的文化產業背景，「糖郊媽」鮮少出巡，希望透過傳統宗教及現代文創結合，串聯成北港觀光廊帶。
文觀處長謝明璇指出，該園區不單將舊糖廠空間活化，更是推動地方創生的重要里程碑，預定10月23 日在完成團拜後正式開園免費參觀，同步推出「拾光珀影」、「燈會原鄉」、「雲林好 GOOD(S)」開幕特展，假日並有好庫市集，推出各式各樣值得珍藏的特色禮盒，精彩可期。
謝淑亞表示，未來「北港 1911 好庫」將成為糖業歷史、地方信仰、文創與藝術展演的文化基地，讓百年老糖廠轉型為與民眾生活結合、感受雲林文化采風的新入口。
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